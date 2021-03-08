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NBA／快艇爭冠呼聲高 雷納德仍放話願打東京奧運

中央社／亞特蘭大7日綜合外電報導
NBA快艇球星雷納德表示，願參加延至今年7月進行的東京奧運，首次在奧運上場為美國男籃效力。美聯社
NBA快艇球星雷納德表示，願參加延至今年7月進行的東京奧運，首次在奧運上場為美國男籃效力。美聯社

NBA快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天表示，即便必須趕行程飛過大半個地球，他仍願參加延至今年7月進行的東京奧運，首次在奧運上場為美國男籃效力。

如果洛杉磯快艇在今年美國職籃NBA的季後賽之旅走得夠遠，並打進總冠軍賽，那意味著雷納德與他的部分隊友，在NBA球季結束與奧運男籃賽開始之間，將僅有少部分休息時間，甚至有可能完全沒得喘息。

雷納德在今天於亞特蘭大進行的NBA明星賽前，在透過視訊方式的採訪中告訴記者說：「目前，我的計畫就是要去（東京奧運）。」

「這跟我們（快艇）能打到哪裡其實沒有太大關係，如果我狀況不錯、如果那時我覺得自己準備好要去了，那我就會去。」

快艇是奪冠呼聲最高的球隊之一，而依照目前的時程，總冠軍賽若打滿7場，將會是在7月22日結束。

東京奧運的開幕式是在7月23日舉行，美國男籃在東京奧運的首役，預定是在7月25日對上法國的一戰。

雷納德從未披上戰袍代表美國打過奧運，若他最終能參加東京奧運，將和他在NBA聖安東尼奧馬刺時的總教練波波維奇（Gregg Popovich）相聚。

馬刺是雷納德NBA生涯的起點，但雙方在合作末期，因為對雷納德傷勢的治療產生嫌隙，最後可說是不歡而散。

接著，雷納德被交易到多倫多暴龍，他在率暴龍奪下隊史第一座總冠軍後成為自由球員，不久後變加盟快艇。

雷納德曾兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員（FMVP ），第1次是馬刺2013-14年球季擊敗邁阿密熱火奪冠那年，第2次則是在暴龍2018-19年球季擊敗金州勇士奪冠那年。

本季雷納德已打了30場比賽，平均可獲26.6分、6.3籃板、4.9助攻。

去年，雷納德曾入選美國男籃的最終名單，但東京奧運因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延期。

雷納德現在於快艇的隊友喬治（Paul George），曾代表美國在2016年里約奧運拿下男籃賽金牌，也同樣入圍東京奧運參賽球員名單。

美國籃協兩個月前曾對約60名球員發出邀請，他們將從這份名單中選出最後代表美國參加東京奧運的球員。

東京奧運 美國 NBA

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