NBA／柯瑞28分絕殺康利 勇奪三分球大賽冠軍

柯瑞拿下三分球大賽冠軍。（Getty Images）

生涯第7度參加三分球大賽的柯瑞 （Stephen Curry），在決賽中上演「絕殺秀」，以總分28分力壓遞補布克（Devin Booker）出賽的康利（Mike Conley），繼2015年後再度奪下三分球大賽冠軍。

今年三分球大賽賽制除了延用過去4個球加1個花球，以及其中一個隨意位置可以放5顆花球外，還在45度角增設2顆距離更遠的「3分球」，最高總分達到40分，比賽時間也從60秒增加到70秒。

在首輪比賽中，柯瑞包括連進13分在內，個人狂轟31分，寫下三分球大賽改制後的總得分新紀錄，也是第一個超過30分的球員；康利和泰托姆（Donovan Mitchell）分別得到28分、25分，一同挺進最後決賽。

其餘參賽者中，拉文（Zach LaVine）和米契爾（Donovan Mitchell）各得到22分，布朗（Jaylen Brown）17分。

來源：MLG Highlights

泰托姆在決賽中首位出場，結果僅得到17分；康利延續首輪的狀態，他在花球點命中4球，遠距離三分球也都把握住，最後一個點更是全中，轟下27分，帶給柯瑞不小壓力。

柯瑞在第一個點前4球都失手，勉強把握最後一顆花球，但之後他逐漸找回節奏，第2個點命中4球，兩顆遠距離長射都命中，弧頂點進了3球，而在45度角的花球點更是命中4球；最後一個點，柯瑞先是進了前兩球和第4球，追到剩下1分差，之後花球穩穩命中，一舉絕殺康利。