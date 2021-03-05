MLB／5出局數全三振 大谷翔平相隔3年春訓登板飆100哩

大谷翔平面對運動家隊，先發1.2局，被敲3安打、2保送，丟掉1分，5個出局數都是三振，最快球速100哩（約161公里）。 美聯社

相隔3年再於春訓切換到「投手模式」，大谷翔平樂在其中的神情藏不住，天使 教頭麥登（Joe Maddon）說：「我在他臉上看不到去年的壓力了。」大谷翔平面對運動家隊，先發1.2局，被敲3安打、2保送，丟掉1分，5個出局數都是三振，最快球速100哩（約161公里），天使終場以7：3贏球。

「投手大谷」連續兩年都因手術復健，未趕上春訓，今天是他相隔3年再以投手身分在熱身賽亮相，投1.2局、共用41球（24好球），被打的3安打都是二壘打，第2局因坎普（Tony Kemp）的二壘打丟掉1分。

最快球速飆到100哩，大谷翔平表示，「這是我的第1場比賽，我一開始沒有打算要全力丟，但隨著比賽進行，我感覺越來越好，也開始投得更用力。」

麥登指出，「他的出手動作更乾淨、穩定，我喜歡他的揮臂動作，他也是因此能找回他過去所擁有的球速，以及指叉球的變化幅度。」

報導指出，大谷翔平此役臉上一直掛著笑意，而他今年有理由開心，因為麥登不打算制定他的使用說明書，全憑大谷翔平的意志做主。

麥登表示，「我認為他享受自由的概念、享受當翔平，也享受能更加的主控自己要做什麼，我相信你們將在他的比賽中看到更大的自由，他不必再擔心受傷、或是擔心會讓誰失望，他只想打球、只想成為團隊的一份子。」

麥登樂見大谷享受於投、打，「大谷喜歡可以掌控自己生涯的想法，所以為什麼不這麼做呢？我不想要捏造規則，那不見得對他好。」