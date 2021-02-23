高球／ 老虎伍茲12年前離奇車禍 意外引爆性醜聞

高球名將老虎伍茲。(美聯社)

高爾夫球名將老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日在洛杉磯地區的一場車禍 中受傷，而這不是他第一次因為車禍躍上新聞版面。12年前的一場離奇車禍，當時伍茲雖未嚴重受傷，卻意外陷進「婚姻沙坑」。

伍茲2009年11月底凌晨自佛州奧蘭多豪宅開休旅車出門，退出車道轉彎時，失控先撞上消防栓，再撞上路樹，臉部擦傷、嘴裡有血，送醫治療後已出院並無大礙。八卦 媒體在伍茲車禍後，傳出他是與老婆艾琳激烈口角後開車出門才出車禍。 更八卦的報導指稱，伍茲臉上的傷是艾琳抓的，不是車禍所致，而且，艾琳「救」出伍茲的高爾夫球桿，原來是用來追打伍茲的。

隨後媒體陸續揭發伍茲多名外遇對象，除了始終矢口否認的紐約社交名媛瑞秋、自稱與伍茲維持長達兩年關係的洛杉磯酒吧女服務生葛洛普斯，浮上檯面的還有拉斯維加斯夜總會主管卡莉卡，驚人的是，還有好幾名女性向八卦媒體接觸，表示握有伍茲發送的簡訊、留言，正在談爆料價錢，緋聞「虎女郎」已喊到第九號。

這位高球 天王名聲跌入谷底，伍茲也被逼得在2009年12月坦承出軌，「我令家人失望，對於自己的越軌行為，我衷心感到懊悔。」並宣布將以家庭為重，暫時告別職業高球界。

老虎伍茲2009年車禍與婚外情，鬧得滿城風雨。圖為娛樂網站TMZ獨家披露的現場照片。(路透)