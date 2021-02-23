我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

中歐投資協定除外 歐盟：很多事情可與拜登合作

高球／ 老虎伍茲12年前離奇車禍 意外引爆性醜聞

體育新聞組／綜合報導
高球名將老虎伍茲。(美聯社)
高球名將老虎伍茲。(美聯社)

高爾夫球名將老虎伍茲 (Tiger Woods) 23日在洛杉磯地區的一場車禍中受傷，而這不是他第一次因為車禍躍上新聞版面。12年前的一場離奇車禍，當時伍茲雖未嚴重受傷，卻意外陷進「婚姻沙坑」。

伍茲2009年11月底凌晨自佛州奧蘭多豪宅開休旅車出門，退出車道轉彎時，失控先撞上消防栓，再撞上路樹，臉部擦傷、嘴裡有血，送醫治療後已出院並無大礙。八卦媒體在伍茲車禍後，傳出他是與老婆艾琳激烈口角後開車出門才出車禍。 更八卦的報導指稱，伍茲臉上的傷是艾琳抓的，不是車禍所致，而且，艾琳「救」出伍茲的高爾夫球桿，原來是用來追打伍茲的。

隨後媒體陸續揭發伍茲多名外遇對象，除了始終矢口否認的紐約社交名媛瑞秋、自稱與伍茲維持長達兩年關係的洛杉磯酒吧女服務生葛洛普斯，浮上檯面的還有拉斯維加斯夜總會主管卡莉卡，驚人的是，還有好幾名女性向八卦媒體接觸，表示握有伍茲發送的簡訊、留言，正在談爆料價錢，緋聞「虎女郎」已喊到第九號。

這位高球天王名聲跌入谷底，伍茲也被逼得在2009年12月坦承出軌，「我令家人失望，對於自己的越軌行為，我衷心感到懊悔。」並宣布將以家庭為重，暫時告別職業高球界。

老虎伍茲2009年車禍與婚外情，鬧得滿城風雨。圖為娛樂網站TMZ獨家披露的現場照...
老虎伍茲2009年車禍與婚外情，鬧得滿城風雨。圖為娛樂網站TMZ獨家披露的現場照片。(路透)

知名動畫「南方四賤客」2010年惡搞老虎伍茲夫妻，拿著高爾夫球桿互毆。（取材自Y...
知名動畫「南方四賤客」2010年惡搞老虎伍茲夫妻，拿著高爾夫球桿互毆。（取材自YouTube）

車禍 八卦 高球 老虎伍茲

上一則

高爾夫球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

延伸閱讀

員工笑 業者哭？洛杉磯縣通過英雄工資時薪多五元

員工笑 業者哭？洛杉磯縣通過英雄工資時薪多五元

高爾夫球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救

高爾夫球名將老虎伍茲出車禍 腳部多處重傷 送醫急救
汽車超速失控撞民宅 司機當場死亡 民宅居民躲過一劫

汽車超速失控撞民宅 司機當場死亡 民宅居民躲過一劫
疫情阻測驗 喬州要求免除本學年州考

疫情阻測驗 喬州要求免除本學年州考

熱門新聞

佩姬經常露半乳性感打球照。(取材自Instagram)

高球／性感美女靠「雙峰」打球 賺得比伍茲還多

2021-02-19 19:32
打進澳網女單8強的謝淑薇，竟無贊助商。Getty Images

謝淑薇穿雜牌球衣原因曝光 澳媒：贊助商怕得罪中國

2021-02-16 15:02
撞球名將「黑寡婦」珍娜李驚傳罹癌，且預測剩下不到一年壽命。(本報資料照片)

撞球名將「黑寡婦」 驚傳罹患卵巢癌 剩不到一年壽命

2021-02-17 23:33
江宏傑（左）與福原愛（右）曾一起出席汽車活動。本報資料照片

福原愛摘婚戒搬回日本 中國瘋傳與江宏傑離婚？

2021-02-22 09:45
柯瑞（左）帶起三分出手後不看籃框風潮，快艇貝佛利(右)也模仿致敬。(路透)

NBA／致敬柯瑞飆三分不看框 貝佛利大方承認就是想紅

2021-02-17 08:00
籃網在1月中交易來哈登（左起）後，與厄文、杜蘭特組成籃網「三巨頭」。（美聯社）

NBA／籃網3巨頭史上最強？ 詹姆斯：別忘勇士3巨頭

2021-02-17 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海
670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟

670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟