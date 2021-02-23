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MLB／批評岩隈久志英文爛 水手執行長為失言請辭

中央社洛杉磯22日綜合外電報導
MLB水手執行長馬瑟爾因爭議言論出面道歉並請辭。（美聯社）
MLB水手執行長馬瑟爾因爭議言論出面道歉並請辭。（美聯社）

MLB水手執行長馬瑟爾日前一席談話中，出現許多針對現役、退休球員的爭議言論，包括批評前水手日籍投手岩隈久志等人英文差，他昨天出面道歉後，於今天宣布請辭，即刻生效。

馬瑟爾（Kevin Mather）辭職的消息，是由美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手球團主席史丹頓（John Stanton）所發佈。史丹頓表示，在找到替代的人選前，他將會暫代馬瑟爾遺留下來的執行長與總裁職務。

史丹頓說：「正如你們所有人，當我知道馬瑟爾最近的言論時，我也感到極度的失望。他的言論並不恰當，也不代表球團對我們的球員、工作人員及球迷的看法。」

「說出這些話不該有任何藉口，我也不會試著去編造出一個藉口。」

馬瑟爾2月5日在參與西雅圖當地扶輪社（Rotary Club）的視訊會議時，發表了不適宜的談話，隨著影片曝光，他在昨天公開致歉。

在那個視訊電話中，馬瑟爾批評前水手日籍投手岩隈久志的英文「糟透了」，並稱潛力新秀羅德里格斯（Julio Rodriguez）「很吵，且英文不算很好」。

馬瑟爾說：「我今天絕大部分時間都在接電話，並對我在最近一次線上活動中污辱到、傷害到，或因此對我感到失望的人致歉，我將致力更正我那些涉及人身攻擊的錯誤言論，並將盡一切所能修補這個傷害。」

馬瑟爾是在1996年進到水手球團的財務部門工作。

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