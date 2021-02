影／「妳想被叫珍妮還是珍妮佛？」大坂直美為口誤道歉

日本網球名將大坂直美 20日在澳網 女單決賽擊敗美國 對手布雷迪拿下后冠,她後來推文表示,「非常抱歉」在賽後致詞時對布雷迪的名字犯了令人尷尬的失言。

第3種子大坂直美20日以6比4、6比3直落二擊敗第22種子美國選手布雷迪,繼2019年之後再度於澳網封后。賽後一向彬彬有禮的大坂直美開始她的勝利致詞時還問了布雷迪(Jennifer Brady)想要被叫珍妮(Jenny)還是珍妮佛(Jennifer)?

布雷迪回答:「珍妮」。

大坂直美隨後對觀眾說:「首先,我要祝賀珍妮佛。」引起拉佛球場(Rod Laver Arena)7000多名觀眾的笑聲。

大坂直美後來推文致歉,並說她為自己的錯誤感到羞愧。

大坂直美寫道:「天啊,不(哭泣的表情符號)。我向你們保證,當時我的腦子裡還以為我叫她珍妮,我很困惑為什麼觀眾都在笑。我非常抱歉。」

Omg no 😭😩 I promise you my mind thought I called her Jenny in that moment and I was so confused why the crowd was laughing. I’m so sorry 😣 https://t.co/fqS3nPBb1C