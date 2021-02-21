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影／「妳想被叫珍妮還是珍妮佛？」大坂直美為口誤道歉

中央社墨爾本21日綜合外電報導
大坂直美推文表示，「非常抱歉」在賽後致詞時對布雷迪的名字。(美聯社)
大坂直美推文表示，「非常抱歉」在賽後致詞時對布雷迪的名字。(美聯社)

日本網球名將大坂直美20日在澳網女單決賽擊敗美國對手布雷迪拿下后冠，她後來推文表示，「非常抱歉」在賽後致詞時對布雷迪的名字犯了令人尷尬的失言。

第3種子大坂直美20日以6比4、6比3直落二擊敗第22種子美國選手布雷迪，繼2019年之後再度於澳網封后。賽後一向彬彬有禮的大坂直美開始她的勝利致詞時還問了布雷迪（Jennifer Brady）想要被叫珍妮（Jenny）還是珍妮佛（Jennifer）？

布雷迪回答：「珍妮」。

大坂直美隨後對觀眾說：「首先，我要祝賀珍妮佛。」引起拉佛球場（Rod Laver Arena）7000多名觀眾的笑聲。

大坂直美後來推文致歉，並說她為自己的錯誤感到羞愧。

大坂直美寫道：「天啊，不（哭泣的表情符號）。我向你們保證，當時我的腦子裡還以為我叫她珍妮，我很困惑為什麼觀眾都在笑。我非常抱歉。」

大坂直美 美國 澳網

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