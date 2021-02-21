喬科維奇抱傷澳網封王 自嘲如坐雲霄飛車般驚險

世界球王喬科維奇21日奪下個人第9座澳洲網球公開賽男單冠軍。Getty Images

世界球王喬科維奇今天奪下個人第9座澳洲 網球公開賽男單冠軍，但本屆比賽他飽受肌肉 撕裂傷所苦，又面臨媒體和大眾批評攻擊，他不諱言這是生涯遇過最艱難的比賽之一。

法新社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）儘管面臨種種挑戰，仍順利擊退狀態良好的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）帶來的威脅，以7比5、6比2、6 比2贏得比賽，鞏固他在澳洲網球公開賽（Australian Open）的天王地位，並收下生涯第18座大滿貫賽金盃。

不過，喬科維奇這條冠軍之路布滿障礙。尤其是選手抵達澳洲後須先防疫隔離14天，他賽前致函澳洲網球協會的信也引發負面反應，信中條列的要求被外界解讀為「任性又自私」。

喬科維奇今天接受澳洲第9電視台（Channel Nine）訪問時表示：「這段經驗像坐雲霄飛車。…我想這讓（勝利）對我來說更加甜美。這次比賽無疑也帶給我許多正面的事。」

喬科維奇第三輪和美國 選手佛里茲（Taylor Fritz ）對戰時受傷，他在賽事期間拒絕透露傷勢，直到今天才坦言是腹部肌肉撕裂傷。

喬科維奇說，他在治療過程中，一度醒著14小時有10小時待在物理治療師的診療台上。「現在也還沒治好。我離開澳洲前，明天要再做一次核磁共振檢查（MRI）。我接下來一定會休息一段時間，但還不知道會多久。」

喬科維奇在澳網奪冠後，世界排名第一的地位又更加穩固。等到明天最新排名出爐，他將寫下連續311週稱霸球王寶座，打破瑞士天王費德瑞（Roger Federer）的連續310週稱王紀錄。

喬科維奇表示：「我努力達成這個歷史性的世界第一紀錄。這似乎不太真實，但當然我非常、非常開心與驕傲。」

喬科維奇還說，他目前還沒安排澳網之後要參加的任何比賽。「現在我的焦點是大滿貫賽，那是我想要表現突出的地方。我知道年齡雖然只是數字，但我們得從現實面來看，我已經不再是22歲。」