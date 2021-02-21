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澳網／男雙多迪格、波拉西克奪冠 擊敗衛冕組合

中央社／墨爾本21日電
多迪格（Ivan Dodig）和波拉西克（Filip Polasek）21日拿下澳網男雙冠軍。（新華社）
多迪格（Ivan Dodig）和波拉西克（Filip Polasek）21日拿下澳網男雙冠軍。（新華社）

澳洲網球公開賽（Australia Open）今天舉行男雙決賽，克羅埃西亞籍的多迪格與斯洛伐克選手波拉西克擊敗尋求衛冕的英美組合索茲柏瑞和芮姆，奪下兩人聯手後首座大滿貫冠軍。

多迪格（Ivan Dodig）和波拉西克（Filip Polasek）名列第9種子。實力堅強的兩人最終戰勝第5種子索茲柏瑞（Joe Salisbury）和芮姆（Rajeev Ram）組合，以6比3、6比4直落二在拉佛球場（Rod Laver Arena）奪冠。

多迪格表示：「很棒的回憶。這是我們聯手後第一座大滿貫賽（冠軍），我們樂在其中。我希望能這樣繼續下去。」

美國男網雙打組合鮑柏和麥克．布萊恩（Bob and Mike Bryan）曾在2009至2011年連續稱霸澳網。今日戰果使索茲柏瑞和芮姆無法成為繼布萊恩兄弟之後，首個蟬聯澳網冠軍的男雙組合。

芮姆昨天剛與捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在混雙項目奪冠，原本盼望能捧著2座冠軍盃離開澳洲，但希望落空。

這是波拉西克首座、多迪格第2座大滿貫男雙金盃。多迪格2015年曾與巴西選手米羅（Marcelo Melo）在法國網球公開賽（Roland Garros）奪冠。

波拉西克如今是第2個在大滿貫賽事奪冠的斯洛伐克人。過去斯洛伐克只有拿下4座混雙冠軍的韓杜雀娃（Daniela Hantuchova）贏過大滿貫賽。

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