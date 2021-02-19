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澳網／賽事慘賠7800萬 梅騰絲、莎芭蓮卡女雙封后

記者劉肇育／綜合報導
澳網女雙比利時梅騰絲(左)／白俄羅斯莎芭蓮卡攜手封后。(路透)
澳網女雙比利時梅騰絲(左)／白俄羅斯莎芭蓮卡攜手封后。(路透)

2021澳洲網球公開賽進入尾聲，其中率先登場的女雙決賽，最終由來自比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）攜手封后，而兩天內還將有混雙、女單、男雙與男單決賽將陸續登場，不過澳網執行長提列（Craig Tiley）透露，今年賽事大會預計將產生7800萬美元、約1億澳元的虧損。

澳網女雙決賽，由比利時梅騰絲／白俄羅斯莎芭蓮卡出戰捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），最終由第二種子的梅騰絲／莎芭蓮卡以6：2、6：3直落二奪冠，奪下繼2019年的美網後，兩人合拍的第二座大滿貫雙打冠軍。

對於今年在疫情中奪下冠軍，梅騰絲說：「過去幾個星期真的很艱辛，很感謝所有讓這次比賽能順利開打的人。我也要感謝我的搭擋，過去幾天我們沒有球迷在場邊加油，很高興總算看到他們回來了。」

今年澳網受到疫情影響，前5天都採取閉門開打的方式進行，共有超過10萬張門票進行退票，加上必須承擔新冠肺炎病毒檢測與相關協議的費用，這也讓澳網執行長提列在今天評估，這次賽事大會預計將出現7800萬美元的虧損，「我們在沒有球迷的情況下打了5天的比賽，不但商品無法銷售，贊助商也沒有辦法活絡，這對我們是很大的打擊。」

提列透露，這次賽事將會用光大會的8000萬澳元儲備金，不過對於澳網能在疫情中開打，提列認為墨爾本人甚至是整個澳洲人都該感到驕傲，「能在疫情中集聚那麼多的國際巨星，並且在球迷面前進行一場耗資8600萬澳元的國際賽事，我們應該感到驕傲。」

疫情 澳洲 美元

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