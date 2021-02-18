澳網／約克維奇晉級決賽 盼刷新紀錄拿下第9冠

約克維奇今天在澳洲網球公開賽男單四強賽擊敗俄羅斯選手克拉特塞夫，再闖決賽，繼續追求澳網男單第9冠。(美聯社)

世界球王約克維奇今天在澳洲 網球公開賽男單四強賽擊敗俄羅斯 選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），再闖決賽，繼續追求澳網男單第9冠，刷新個人保持的8冠紀錄。

塞爾維亞33歲名將約克維奇（Novak Djokovic）在第3輪腹部受傷，但本場比賽沒有受到影響的跡象，以6 比3、6比4、6比2直落三，擊潰世界排名114的克拉特塞夫，生涯第28度挺進大滿貫決賽。

影片來源：YouTube Australian Open TV頻道

約克維奇本場擊出30記致勝球及17記愛司球（ace）。他賽後表示：「這是我在這整個大賽感覺最佳的一場比賽。我可以揮拍擊球，沒有感到痛楚。這是迄今最佳比賽。」

約克維奇將繼續追求他的第18座大滿貫金盃，逼近瑞士天王費德瑞（Roger Federer）及西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）皆已拿下的20座大滿貫冠軍紀錄。

約克維奇將在決賽對上大會第4種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）和第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的勝出者。西西帕斯在8強賽大戰5盤擊敗納達爾。

約克維奇表示：「我認為，西西帕斯表現非常出色，才能一路過關斬將，因為拉法（納達爾）的表現令人讚嘆。」「他（梅迪維夫）過去3個月來打出最高水準。」

約克維奇因為傷勢在賽事間未做練習。他表示，希望在決賽前進行訓練。他提及：「比較可能在周六（訓練）。復原是當前首要之務。我的球感正佳，狀況良好。」