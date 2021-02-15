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澳網／謝淑薇闖進8強寫驚奇 紐時：技巧派永不退流行

中央社／紐約15日電
謝淑薇14日擊敗對手闖進澳網女單8強。(美聯社)
謝淑薇14日擊敗對手闖進澳網女單8強。(美聯社)

現今女子網壇強力球風當道，謝淑薇則以柔克剛，以35歲之齡闖進澳網女單8強，寫下驚奇。紐約時報形容謝淑薇是「網壇魔術師」，靈活多變的她證明技巧派永不退流行。

謝淑薇曾3度獲大滿貫雙打冠軍，本屆澳洲網球公開賽與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）搭檔，名列大會頭號種子，第2輪爆冷出局。她單打一路過關斬將，成為公開化年代生涯首次闖進大滿貫8強的最高齡選手。

報導寫道，謝淑薇有如過網急墜女王，雙手持拍的她擊球旋轉詭異、角度刁鑽，令對手在場上疲於奔命。

23歲的大坂直美當地時間14日歷經3盤苦戰擊敗蒙奎露薩（Garbine Muguruza）後得知8強賽事將碰上謝淑薇，嘆了口氣。2019年拿下澳網女單冠軍的她說，如果打電玩遊戲，謝淑薇是她會選擇的球員，「因為我腦袋無法揣摩她在場上會怎麼打」。

大坂直美說：「跟她對戰不好玩，但觀戰會很有趣。」

謝淑薇則預期大坂直美會在場上痛擊她，「我嘗試照自己的節奏打，看到時候情況怎樣」。

報導形容，謝淑薇表面一派輕鬆，微笑背後卻藏著極強的好勝心。她曾5度面對大坂直美，4次以3盤決勝負，包括2019年邁阿密大師賽第3輪拿下的對戰唯一勝仗。

兩人場內外都有著鮮明對比。大坂直美以強力球風控制節奏，謝淑薇則以柔克剛。曾3度獲大滿貫單打冠軍的大坂直美是代言寵兒，澳網開打前成為路易威登（LV）、豪雅（TAG Heuer）代言人；謝淑薇則沒有贊助商，並說自己寧願保持單純。

現今網壇大坂直美體現的強力球風當道，但報導寫道，謝淑薇展現的細膩球風永遠不會退流行。

威廉絲（Serena Williams）教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）分析，謝淑薇手感與眼力極佳，能迅速準確預判球的落點，移位效率極佳，使她成為難纏的對手。

謝淑薇通常只帶一個球拍四處征戰。與她合作多年的前澳洲球星麥納米（Paul McNamee）說，網球總是能落在謝淑薇球拍的甜蜜點，使她保有球拍連3年未斷線的紀錄。

報導形容，球拍在謝淑薇手中有如魔術師的道具，而謝淑薇就是場上的表演者。

大坂直美曾在2019年澳網女單第3輪以5比7、6比4、6比1擊敗謝淑薇，兩人再次交手前，大坂想起不愉快的經驗，「我只記得當時情緒激動，因為我覺得跟她交手時沒辦法控制太多東西」。

文末寫道：「這就是謝淑薇最厲害的地方。她能讓網壇最佳強力派球員感到無助。」

澳洲 紐約時報 威廉

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