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澳網／拒絕爆冷！哈蕾普上演大逆轉

記者曾思儒／即時報導
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普拒絕爆冷，決勝盤硬是從2：5絕對落後下連趕5局，反以4：6、6：4、7：5逆轉拍下世界排名72的地主女將湯姆伊諾維琪，驚險闖上第三輪。(美聯社)
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普拒絕爆冷，決勝盤硬是從2：5絕對落後下連趕5局，反以4：6、6：4、7：5逆轉拍下世界排名72的地主女將湯姆伊諾維琪，驚險闖上第三輪。(美聯社)

澳網今天展開單打第二輪賽事，從主球場第一戰我國「一姊」謝淑薇拍下美網2019年冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）開始，冷門頻傳，不過羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普拒絕爆冷，決勝盤硬是從2：5絕對落後下連趕5局，反以4：6、6：4、7：5逆轉拍下世界排名72的地主女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），驚險闖上第三輪。

世界排名第2的哈蕾普，不但首盤失守，第二盤還陷入2：5絕對落後，歷時2小時34分鐘才辛苦勝出的她笑說：「我本來就預期會是場苦戰，但沒想到那麼辛苦。」她還透露，決勝盤時並沒特別注意分數，專注在每一分，很開心有扛住壓力。

哈蕾普名列女單第2種子，在她驚險收下勝利前，列第8種子的安德里斯庫和女單第9種子、捷克名將克薇歐娃（Petra Kvitova）都出局，列男單17種子的瑞士名將瓦文卡也在5盤大戰不敵匈牙利對手弗索維斯（Marton Fucsovics）。

今年要挑戰澳網第9冠的男單衛冕軍、塞爾維亞「世界球王」約克維奇則是花費4盤拍下美國帝亞弗（Frances Tiafoe），和直落2的美國名將小威廉絲（Serena Williams）、日本好手大坂直美都站上第三輪。

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