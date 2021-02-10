林來瘋9周年紀念日 林書豪G聯盟首戰奪18分

林書豪將迎來G聯盟首戰。（取材自林書豪臉書）

正當紐約尼克隊回顧9年前「林來瘋」同天，台裔球星林書豪 在G聯盟首戰，繳出18分、5助攻、3籃板，重返NBA 之路打出好的開始。

2012年2月10日這一天，當年23歲初出茅廬的林書豪，在紐約麥迪遜花園廣場，率隊力抗巨星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）的洛杉磯湖人，繳出38分、7助攻的超水準成績，上演小蝦米扳倒大鯨魚的「林來瘋」傳奇。

紐約尼克隊今天在推特（Twitter）貼出影片回顧這場比賽，譽為隊史重要時刻：林書豪單挑史上數一數二的偉大球員。

但壯舉已成往事，32歲的林書豪如今是等待機會的老將，今天在美國職籃NBA的小聯盟「G聯盟」（G League）出賽。效力中國職籃CBA一年之後，繼續為重返NBA努力。

儘管表現已達高標，但當地媒體評論，林書豪必須表現更好才有機會更上層樓。

林書豪加入聖克魯斯勇士 隊之後，今天在佛羅里達州迪士尼世界的泡泡隔離圈內，展開本季在G聯盟的第一場比賽。林書豪攻守都有高水準表現，但勇士104比109輸給未來之星組成的引爆者隊（Ignite）。

控球後衛林書豪上場30分鐘，為球隊貢獻18分、5助攻，不只扮演串連攻勢的角色，更在防守上壓迫對手，數度展現拚勁。

聖克魯斯推特貼出林書豪賽後訪問，他從團隊的角度回顧這場比賽：「我們學習到，打好整場比賽48分鐘的重要性。我們有幾波打得很好，但一些時間被壓著打，其中很重要的是，攻擊會影響防守。」

林書豪點出第2節勇士隊熄火，遭對手超前並領先的原因，「做好防守轉換的最佳方法就是，在攻擊一端掌握良好出手時機、護好球權，但在第2節我們有點被對方拉開，這是不必要的」。

灣區當地媒體「信使新聞」（The Mercury News）專欄作家庫登巴赫（Dieter Kurtenbach）評論林書豪表現，認為「林書豪重返NBA之路面對不公平的標準」，這場比賽凸顯林書豪圓夢的難度非常高。

庫登巴赫分析，考量林書豪已有1年時間沒在如此高強度的比賽上場，今天成績非常難得。但光是這樣，恐怕不夠獲得NBA球探青睞。

重要原因是，林書豪已是一名32歲的控球後衛，上季還在中國打球，NBA球隊傾向給薪資更低、更有未來性的年輕人機會。況且今天對手球隊裡，年紀更大的37 歲控球後衛傑克（Jarrett Jack）上場18分鐘，繳出比林書豪更佳的23分成績。

庫登巴赫指出，林書豪在美國的復出首戰，勢必受到注目，但另一個老將傑克表現更好，搶走了焦點，這一點提醒林書豪，如果要重返NBA一定要表現更好，大大超出G聯盟水準才有機會。