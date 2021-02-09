澳網／謝淑薇爆冷拍下美網冠軍 勇闖第三輪

謝淑薇全場6度破發成功，以6：3、6：2讓安德里斯庫止步第二輪，爆出賽會大冷門。（美聯社）

面對美網前年冠軍、世界排名第9的加拿大 好手安德里斯庫（Bianca Andreescu），台灣 「一姊」謝淑薇火力全開，在澳網第三日的主球場首戰，謝淑薇全場6度破發成功，以6：3、6：2讓安德里斯庫止步第二輪，爆出賽會大冷門。

安德里斯庫今年僅20歲，和年長超過一輪的謝淑薇曾在2019年奧克蘭女網賽碰頭，由加拿大新星直落二勝出，不過安德里斯庫2019年驚奇摘下美網金杯后，2020年受傷勢和新冠肺炎疫情影響，沒有出賽紀錄，搭乘的澳網專機又有乘客染疫，14天隔離期間都待在飯店，首輪打滿3盤才辛苦晉級。

今天兩人二度對決，謝淑薇在主戰場拉沃球場主動出擊，一開賽就連破安德里斯庫兩個發球局、取得4：0絕對領先；5：2的盤末發球局，謝淑薇雖遭破發，但下一局馬上再度破發，以6：3先下一城。

第二盤謝淑薇率先發球，她第一個發球局就發出2記「愛司」，順利保發後馬上再破安德里斯庫發球局，連保帶破取得3：0優勢；安德里斯庫第2個發球局保發「破蛋」後，第5局也突破謝淑薇發球局，不過寶島「一姊」第6局再回破，第7局更瓦解2次破發點，下一局雖錯過第一個賽末點機會，第2次機會就靠對手出現雙發失誤，以6：2迎接勝利。

在主球場接受賽後訪問的謝淑薇：「面對好的對手，我會更加興奮。」當被問到35歲年紀如何保持好表現，她還比出「安靜」手勢，俏皮說年紀是女人的秘密，讓現場爆出一陣笑聲。

謝淑薇澳網最佳成績是2008年和18年的第四輪，本次寫下驚奇闖第三輪，將和40歲美國 名將大威廉絲（Venus Williams）及會外賽一路闖關的義大利好手艾拉妮（Sara Errani）勝家交手。

今年澳網唯一台灣男將代表盧彥勳，也將迎接男雙賽程，他和美國好手奎瑞（Sam Querrey）合作，將挑戰列第2種子的克羅埃西亞組合梅克提奇（Nikola Mektic）／帕維奇（Mate Pavic）。