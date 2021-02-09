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NBA／「強隊殺手」又發威！活塞賞籃網連敗 雙槍吃鱉

體育新聞組／綜合報導
藍網對活塞，哈登雖然表現不俗，拿下24分，但藍網最後仍以111比122輸球。（路透）
藍網對活塞，哈登雖然表現不俗，拿下24分，但藍網最後仍以111比122輸球。（路透）

儘管厄文（Kyrie Irving）回歸與哈登（James Harden）組成雙槍，但面對東區墊底的活塞，籃網還是止不住近期連敗的頹勢。

在葛蘭特（Jerami Grant）全場32分5籃板4助攻的帶領下，活塞團隊繳出高達56.0%的投籃命中率，首節就給了對手下馬威，並且掌控比賽節奏，最多領先達20分。終場，活塞以122比111擊敗籃網，除了中止4連敗外，也讓籃網吞下3連敗，近5戰則是4敗。

籃網除了一開始3比0領先外，剩下時間都處於落後狀態，完全無法阻擋活塞的攻勢。根據統計，籃網已經連續7場比賽都讓對手至少拿到120分，近12場更有11場比賽讓對方拿到至少120分。

萊特（Delon Wright）攻下22分9助攻4籃板2抄截，普拉里（Mason Plumlee）14分12籃板7助攻3阻攻2抄截，傑克森（Josh Jackson）13分4籃板，比伊（Saddiq Bey）15分，葛里芬（Blake Griffin）9分5籃板3抄截。

活塞開季至今只拿到6勝，和灰狼並列聯盟最差，但這6勝中分別擊敗湖人、籃網、76人、熱火、塞爾蒂克、太陽，除了熱火之外，全都是分區前8強球隊，堪稱是「強隊殺手」。

籃網進攻集中在雙衛身上，厄文得到27分7助攻，哈登14投8中拿到24分12助攻6籃板5阻攻2抄截。

厄文 湖人

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