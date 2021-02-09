澳網／不被球王尊敬 地主壞小子：小約是奇怪的貓

澳洲「壞小子」基里洛斯。(美聯社)

澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）有嫌隙不是新聞，隨著澳網進行，兩人也繼續隔空交戰，「地主」基里洛斯最近一次談到球王，就以「奇怪的貓」形容小約。

去年新冠肺炎疫情 爆發期間，小約自辦賽事卻有多名球員染疫，自己和妻子也確診，當時基里洛斯就公開批評過球王；澳網開打前小約提出多點防疫建議，再遭基里洛斯批評淪為其他球員的「工具」。

挑戰澳網第9冠的小約，球場開戰前也反擊，稱他不會尊敬「球場外」的基里洛斯，這番發言讓地主找到破口回擊，基里洛斯說，小約發言讓他摸不著頭緒，「如果他說『我不尊敬場上的這傢伙』還比較有道理，因為我知道他不認同我過去在場上一些滑稽的動作，而我不知道他要不尊敬場外的我什麼。」

基里洛斯「酸」說：「我覺得我表現得非常好，尤其是在疫情期間。」

小約自辦賽事期間，除沒戴口罩、沒保持社交安全距離被批評，和幾名球員還到夜店聚會，讓基里洛斯找到反擊機會；他表示去年除了暫停四處征戰，美網和法網都選擇不與會，還捐贈食物給因新冠肺炎疫情受苦的民眾，「我場外做了很多事，但他是隻非常奇怪的貓，身為球員，疫情期間卻脫下球衣去開趴。」