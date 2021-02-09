我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

環球晶取得Siltronic控股權 成全球次大12吋晶圓製造商

澳網／霸氣球后！芭蒂44分鐘賞對手甜甜圈

記者曾思儒／即時報導
澳洲「世界球后」芭蒂9日澳網出賽，只花44分鐘就以兩個6：0晉級。(美聯社)
澳洲「世界球后」芭蒂9日澳網出賽，只花44分鐘就以兩個6：0晉級。(美聯社)

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）在家鄉大滿貫「復出」的方式就是連拿16分，且這還不是對蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinic）最殘忍的方式，球后直接清光所有局數，只花44分鐘就以兩個6：0晉級。

影片來源：YouTube Australian Open TV頻道

2019年法網登頂的芭蒂，去年澳網打進最終4強，但2月卡達公開賽後就因新冠肺炎疫情「封拍」，她因澳洲的防疫規定放棄法網衛冕，也沒到紐約參加美國公開賽，今年澳網才回歸賽場。

澳網前只在單日表演賽小試身手的球后說：「來到這感覺好極了，我試著堅持既有流程，但我只想好好享受比賽。」話雖如此，她整場比賽只讓對手拿下10分，18分鐘就結束的首盤4分，26分鐘的第二盤6分，完全主宰戰局。

芭蒂的首輪比賽安排在主賽場拉沃球場的夜間賽程第一戰，她只花44分鐘就旋風晉級，接棒登場的希臘金童西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ）不惶多讓，他只花1小時又32分鐘就以6：1、6：2、6：1拍下法國好手西蒙（Gilles Simon），以完美表現迎接今年澳網第一勝。

澳洲 法網 美國

上一則

布萊恩墜機意外 歷經一年調查 報告今公布

延伸閱讀

澳網／前球后柯波兒首輪落馬…怪隔離無法練球

澳網／前球后柯波兒首輪落馬…怪隔離無法練球
澳網／前球后柯波兒首輪落馬…怪隔離無法練球

澳網／前球后柯波兒首輪落馬…怪隔離無法練球
草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

熱門新聞

性感美女沃蘭絲基以鬧場闖出名號。(取材自沃蘭絲基Instagram)

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

2021-02-08 19:52
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人

2021-02-07 18:28
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

2021-02-07 22:45
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

超級盃／31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

2021-02-07 22:22
泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

2021-02-03 07:30
世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

2021-02-01 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬