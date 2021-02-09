澳網／霸氣球后！芭蒂44分鐘賞對手甜甜圈

澳洲「世界球后」芭蒂9日澳網出賽，只花44分鐘就以兩個6：0晉級。(美聯社)

澳洲 「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）在家鄉大滿貫「復出」的方式就是連拿16分，且這還不是對蒙地內哥羅對手克雯妮奇（Danka Kovinic）最殘忍的方式，球后直接清光所有局數，只花44分鐘就以兩個6：0晉級。

影片來源：YouTube Australian Open TV頻道

2019年法網 登頂的芭蒂，去年澳網打進最終4強，但2月卡達公開賽後就因新冠肺炎疫情「封拍」，她因澳洲的防疫規定放棄法網衛冕，也沒到紐約參加美國 公開賽，今年澳網才回歸賽場。

澳網前只在單日表演賽小試身手的球后說：「來到這感覺好極了，我試著堅持既有流程，但我只想好好享受比賽。」話雖如此，她整場比賽只讓對手拿下10分，18分鐘就結束的首盤4分，26分鐘的第二盤6分，完全主宰戰局。

芭蒂的首輪比賽安排在主賽場拉沃球場的夜間賽程第一戰，她只花44分鐘就旋風晉級，接棒登場的希臘金童西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ）不惶多讓，他只花1小時又32分鐘就以6：1、6：2、6：1拍下法國好手西蒙（Gilles Simon），以完美表現迎接今年澳網第一勝。