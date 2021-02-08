澳網／首輪出局仍有7.7萬獎金 選手喊值得

澳網首輪出局仍有7.7萬獎金。圖為前球后Angelique Kerber在澳網第一輪爆冷敗北。(美聯社)

今年澳網在新冠疫情 未平息下開戰，選手抵達澳洲 後還要先隔離14天，不過今天首輪就出局的斯洛維尼亞女將齊丹塞珂（Tamara Zidansek）認為，這趟澳洲行進帳10萬澳幣（約7.7萬美元）獎金，隔離兩周仍值得。

齊丹塞珂今天以2：6、5：7敗給哈薩克對手迪亞絲（Zarina Diyas），只花81分鐘就結束今年澳網女單行，但她認為到墨爾本付出2周隔離代價仍值得，「我仍有高額的獎金可拿，我只有22歲，沒有富有的後援支持，我又來自一個小國家，從沒有太多贊助。」

「我很高興來到這裡，拿到我該獲得的。」還有雙打賽程的齊丹塞珂說。

今年大會提高前4輪落敗選手的獎金，以首輪為例，去年會內首戰出局可拿9萬澳幣，今年提升到10萬澳幣；4強後的獎金則是全面「縮水」，去年單打奪冠可獲412萬澳幣獎金，今年改為275萬澳幣。

齊丹塞珂和台灣 「一姊」謝淑薇和盧彥勳一樣，下榻的君悅酒店上周傳出工作人員確診，一群人必須再度隔離，直到再度檢驗結果是陰性才能重獲自由；她透露，就算澳網賽事結束，她也不會急著離開，「你可以有幾天休息，或許做些平常無法做的事，我想去看場電影，因為在家鄉我們不允許做這件事。」