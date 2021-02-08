我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奇蹟電話 印度冰川洪暴12名受困隧道工人獲救

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股3大指數早盤創新高

澳網／首輪出局仍有7.7萬獎金 選手喊值得

記者曾思儒／即時報導
澳網首輪出局仍有7.7萬獎金。圖為前球后Angelique Kerber在澳網第一輪爆冷敗北。(美聯社)
澳網首輪出局仍有7.7萬獎金。圖為前球后Angelique Kerber在澳網第一輪爆冷敗北。(美聯社)

今年澳網在新冠疫情未平息下開戰，選手抵達澳洲後還要先隔離14天，不過今天首輪就出局的斯洛維尼亞女將齊丹塞珂（Tamara Zidansek）認為，這趟澳洲行進帳10萬澳幣（約7.7萬美元）獎金，隔離兩周仍值得。

齊丹塞珂今天以2：6、5：7敗給哈薩克對手迪亞絲（Zarina Diyas），只花81分鐘就結束今年澳網女單行，但她認為到墨爾本付出2周隔離代價仍值得，「我仍有高額的獎金可拿，我只有22歲，沒有富有的後援支持，我又來自一個小國家，從沒有太多贊助。」

「我很高興來到這裡，拿到我該獲得的。」還有雙打賽程的齊丹塞珂說。

今年大會提高前4輪落敗選手的獎金，以首輪為例，去年會內首戰出局可拿9萬澳幣，今年提升到10萬澳幣；4強後的獎金則是全面「縮水」，去年單打奪冠可獲412萬澳幣獎金，今年改為275萬澳幣。

齊丹塞珂和台灣「一姊」謝淑薇和盧彥勳一樣，下榻的君悅酒店上周傳出工作人員確診，一群人必須再度隔離，直到再度檢驗結果是陰性才能重獲自由；她透露，就算澳網賽事結束，她也不會急著離開，「你可以有幾天休息，或許做些平常無法做的事，我想去看場電影，因為在家鄉我們不允許做這件事。」

澳洲 台灣 疫情

上一則

澳網／邁向第9冠 球王約克維奇光速開紅盤

延伸閱讀

澳網／邁向第9冠 球王約克維奇光速開紅盤

澳網／邁向第9冠 球王約克維奇光速開紅盤
網球／精采來回！謝淑薇逼對手胯下回擊 獲選1月最佳好球

網球／精采來回！謝淑薇逼對手胯下回擊 獲選1月最佳好球
網球／謝淑薇直落二取勝 晉級澳網女單次輪

網球／謝淑薇直落二取勝 晉級澳網女單次輪
網球／澳網女單首輪 大坂直美、小威雙雙晉級

網球／澳網女單首輪 大坂直美、小威雙雙晉級

熱門新聞

世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

2021-02-01 08:30
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人

2021-02-07 18:28
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

超級盃／31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

2021-02-07 22:22
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

2021-02-07 22:45
泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

2021-02-03 07:30
超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)

超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

2021-02-04 21:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的