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澳網／邁向第9冠 球王約克維奇光速開紅盤

記者曾思儒／即時報導
「世界球王」約克維奇今天在澳網首戰展現球王氣勢，面對法國對手夏迪僅失6局，只花1小時又31分鐘就快速迎接首勝。(美聯社)
「世界球王」約克維奇今天在澳網首戰展現球王氣勢，面對法國對手夏迪僅失6局，只花1小時又31分鐘就快速迎接首勝。(美聯社)

今年要挑戰澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今天首戰展現球王氣勢，面對法國對手夏迪（Jeremy Chardy）僅失6局，只花1小時又31分鐘就快速迎接首勝。

影片來源：YouTube Australian Open TV頻道

小約和夏迪過去已交手過13次，小約取得一面倒的全勝優勢，其中一次包括2009年澳網碰頭，12年後小約仍是直落三出線，以6：3、6：1、6：2寫下澳網跨年度的15連勝。

去年完成衛冕的球王打趣說，自己和澳網主球場存在「戀愛」般的關係，打出41記致勝球的小約說：「希望今年我仍能打出很多像這樣內容的比賽，顯然，這就是我想要的開始，第一戰、夜間賽事，這是全世界最特別的場地之一，回到這裡感覺非常特別。」

小約也提到，澳網主球場是個人功績最彪炳的場地，「每次我站上球場，就會回放這些記憶。」奪勝後用招牌慶祝動作和球迷互動的球王說，很開心再度看到場邊的球迷，感謝球迷進場，「有時我們會將一些事情視為理所當然，但不會是今晚，我很開心回到澳洲，這對我們是很開心地方，是個開心的大滿貫。」

尋求連霸的約克維奇，第二輪將碰美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe），小約稱對手前途無量、打法全面，期待去迎接挑戰。

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