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網球／謝淑薇直落二取勝 晉級澳網女單次輪

中央社／台北8日電
謝淑薇8日在澳網女單首輪以7比5、6比2擊退保加利亞女將皮諾科娃。（美聯社）
謝淑薇8日在澳網女單首輪以7比5、6比2擊退保加利亞女將皮諾科娃。（美聯社）

台灣網球一姐謝淑薇今天在澳網女單首輪以7比5、6比2擊退保加利亞女將皮諾科娃，次輪有機會與2019年美網冠軍、加拿大女將安德里斯庫交手。

澳洲網球公開賽今天在墨爾本點燃戰火，謝淑薇女單世界排名第71，雙打則是排名第一，這次單、雙打並進，雙打將與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）再度攜手合作，「台捷組合」這次高居女雙頭號種子。

謝淑薇過去澳網女單兩度闖進16強，今天首輪迎戰排名第125的保加利亞女將皮諾科娃（Tsvetana Pironkova），雙方生涯首度過招，開賽就上演破發大戰，前10局戰成5比5平手，謝淑薇盤末突破僵局，第三度攻破對手發球局，以7比5搶下首盤。

謝淑薇次盤乘勝追擊，連破帶保，一口氣連拿4局，取得4比0領先，第7局原有機會提前拿下比賽，但3個破發機會都未能把握，所幸謝淑薇後續沉穩應對，以6比2勝出。

謝淑薇次輪的對手將是加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）與羅馬尼亞選手布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）之間的勝方，其中安德里斯庫曾在2019年美國網球公開賽女單封后。

除了謝淑薇外，澳網這次還有台灣網球好手盧彥勳、網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴參賽，盧彥勳稍早男單首輪止步，後續將在男雙賽事提拍上陣，而詹家姊妹將攜手征戰女雙。

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