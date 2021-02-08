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網球／澳網女單首輪 大坂直美、小威雙雙晉級

中央社／墨爾本8日電
大坂直美8日在澳洲公開賽擊敗對手晉級。（美聯社）
大坂直美8日在澳洲公開賽擊敗對手晉級。（美聯社）

延後舉行的澳洲網球公開賽今天終於登場，日本好手大坂直美霸氣十足地開啟這場旅程，以直落兩盤拍落俄羅斯對手帕芙尤申科娃，美國名將小威廉絲也以6比1、6比1輕鬆晉級。

女網世界排名第3的大坂直美以6比1、6比2拍落世界排名39的帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova ），前後花費68分鐘。

大坂直美整場比賽有18記致勝球，她賽後告訴拉佛球場（Rod Laver Arena）零星的球迷說：「賽前我真的很緊張，我只想打場好球。」

2019年在澳網摘冠的大坂直美，第2輪將遭遇法國選手賈西亞（Caroline Garcia）。賈西亞在首輪賽事以7比6（8/6）、6比3撂倒斯洛維尼亞的赫考格（Polona Hercog）。

此外，小威廉絲（Serena Williams）今天痛宰德國對手席格門（Laura Siegemund），積極尋求追平紀錄的第24座大滿貫女單金盃。

39歲的小威行動敏捷，在56分鐘比賽擊出16記致勝球，最後以兩盤6比1勝出。

她賽後滿意地說：「這是好的開始，這是典型小威該有表現。」

這是小威生涯第20度挑戰澳網，這次排第10種子選手。她在大滿貫賽只需再奪一冠，就能追平澳洲傳奇球星寇特（Margaret Court）的紀錄。

小威過去7度在澳網登頂，接下來將與塞爾維亞女將斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）捉對廝殺。

小威廉絲8日在澳洲公開賽擊敗對手晉級。（路透）
小威廉絲8日在澳洲公開賽擊敗對手晉級。（路透）

澳洲 威廉 美國

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