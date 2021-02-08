四分衛世代對決勝出 布雷迪5獲超級盃MVP

海盜隊四分衛布雷迪7日舉起冠軍獎盃。（美聯社）

NFL 新舊世代的四分衛代表布雷迪和馬霍姆斯今天在超級盃 正面交鋒，布雷迪3度傳球達陣展現老將價值，除讓海盜收下隊史第2冠，個人也第5次獲選超級盃MVP。

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）今天在主場以31比9擊敗四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），拿下超級盃（Super Bowl）冠軍，這是史上第一次有球隊能在主場奪冠。

布雷迪今天比賽中29次傳球有21次成功，傳球碼數201碼，有3次傳球達陣，傳球者評分（passer rating）125.8分是超級盃史上最佳紀錄，個人也第5次獲選超級盃最有價值球員（MVP）。

這場被比喻為前、後期NFL史上最佳球員（GOAT）「世代對決」的史詩一役，海盜守死25歲的馬霍姆斯，讓酋長整場比賽只靠3次射門拿下9分，43歲的布雷迪則是展現老將價值，稱職地組織起海盜的進攻。

客場的酋長在這場比賽靠射門率先得分，但本季改批海盜戰袍的布雷迪兩度傳球給他在新英格蘭 愛國者時期的隊友葛隆柯斯基（Rob Gronkowski）達陣，讓球隊逆轉戰局，並助上季也在愛國者的布朗（Antonio Brown）於上半場尾聲時達陣，海盜因此在半場結束時以21比6領先，奠下勝利的基礎，最終以31比9順利稱王。

布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次成功奪冠，並4度拿下超級盃MVP、3次獲選年度MVP。

轉戰海盜的第1年，布雷迪就率隊奪得隊史第2冠，自己也拿下生涯第7冠，賽後表示以海盜隊友為榮，並說「我們會回來的」。

NFL史上獲得最多超級盃冠軍的球隊，是愛國者與匹茲堡鋼人，兩隊不過分別獲得6座NFL超級盃冠軍，布雷迪的成就可見一斑。