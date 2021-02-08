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四分衛世代對決勝出 布雷迪5獲超級盃MVP

中央社／坦帕7日電
海盜隊四分衛布雷迪7日舉起冠軍獎盃。（美聯社）
海盜隊四分衛布雷迪7日舉起冠軍獎盃。（美聯社）

NFL新舊世代的四分衛代表布雷迪和馬霍姆斯今天在超級盃正面交鋒，布雷迪3度傳球達陣展現老將價值，除讓海盜收下隊史第2冠，個人也第5次獲選超級盃MVP。

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）今天在主場以31比9擊敗四分衛新星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），拿下超級盃（Super Bowl）冠軍，這是史上第一次有球隊能在主場奪冠。

布雷迪今天比賽中29次傳球有21次成功，傳球碼數201碼，有3次傳球達陣，傳球者評分（passer rating）125.8分是超級盃史上最佳紀錄，個人也第5次獲選超級盃最有價值球員（MVP）。

這場被比喻為前、後期NFL史上最佳球員（GOAT）「世代對決」的史詩一役，海盜守死25歲的馬霍姆斯，讓酋長整場比賽只靠3次射門拿下9分，43歲的布雷迪則是展現老將價值，稱職地組織起海盜的進攻。

客場的酋長在這場比賽靠射門率先得分，但本季改批海盜戰袍的布雷迪兩度傳球給他在新英格蘭愛國者時期的隊友葛隆柯斯基（Rob Gronkowski）達陣，讓球隊逆轉戰局，並助上季也在愛國者的布朗（Antonio Brown）於上半場尾聲時達陣，海盜因此在半場結束時以21比6領先，奠下勝利的基礎，最終以31比9順利稱王。

布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次成功奪冠，並4度拿下超級盃MVP、3次獲選年度MVP。

轉戰海盜的第1年，布雷迪就率隊奪得隊史第2冠，自己也拿下生涯第7冠，賽後表示以海盜隊友為榮，並說「我們會回來的」。

NFL史上獲得最多超級盃冠軍的球隊，是愛國者與匹茲堡鋼人，兩隊不過分別獲得6座NFL超級盃冠軍，布雷迪的成就可見一斑。

布雷迪賽後與超模妻子吉賽兒邦臣親吻。（美聯社）
布雷迪賽後與超模妻子吉賽兒邦臣親吻。（美聯社）

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