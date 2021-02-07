網球／盧彥勳不敵奧裴卡 澳網男單首輪止步

盧彥勳8日在澳網男單首輪輸給美國選手奧裴卡。（Getty Images）

台灣 網球好手盧彥勳今天在澳網男單首輪，儘管次盤試圖反擊，但未能扳平戰局，最終以3比6、6比7（2比7）、3比6不敵美國 好手奧裴卡，無緣晉級。

澳洲網球公開賽今天在墨爾本點燃戰火，盧彥勳曾在2009、2012年闖進澳網男單第3輪，這次單、雙打出擊，上週因隔離飯店傳出有員工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，導致再度遭到隔離、篩檢 ，所幸盧彥勳篩檢結果為陰性，虛驚一場。

盧彥勳澳網男單首輪對手為世界排名第40、身高211公分的美國好手奧裴卡（Reilly Opelka），雙方生涯首度對決，盧彥勳首盤盤中發球局失守，儘管第7局同樣有破發機會，但未能拿下，以3比6丟掉首盤。

盧彥勳次盤展開反攻，第4局攻破對手發球局，取得3比1領先，但第7局遭回破，雙方一路廝殺至搶七，盧彥勳在搶七大戰連丟6分，以2比7讓出。

關鍵第三盤，盧彥勳未能保住第4局發球局，加上無法突破對手攻勢，最終以3比6吞敗。

儘管男單首輪止步，盧彥勳與美國好手奎利（Sam Querrey）將在澳網男雙賽事攜手合作，首輪將強碰大會第2種子的克羅埃西亞組合帕維奇（Mate Pavic）與梅克蒂奇（Nikola Mektic）。