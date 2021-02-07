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超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

編譯中心／綜合報導
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）

第55屆超級盃7日晚間在佛州坦帕灣海盜隊主場舉行，儘管主辦單位事前協調地方與聯邦70多個維安單位，聯手應對國內恐怖攻擊以及當地球迷等威脅，但賽事途中還是有球迷闖進場內鬧場。

鬧場男子跑過海盜隊後衛球員吉爾身邊。（路透）
鬧場男子跑過海盜隊後衛球員吉爾身邊。（路透）

鬧場男子跑過海盜隊與酋長隊球員身邊。（路透）
鬧場男子跑過海盜隊與酋長隊球員身邊。（路透）

一名男子身穿粉紅色挖背超衩泳裝，在比賽第四節時突然突破層層維安關卡，闖進球場，還與保安上演追逐戰，只見男子高舉雙手穿過兩隊看傻眼的球員間，現場兩名紅衣保安在後面追趕，其中一名保安還跑到跌倒，最後是男子被趕支援的警察拉住滑倒「達陣」後，被壓制帶走。

鬧場男高舉雙手球場。（路透）
鬧場男高舉雙手球場。（路透）

鬧場男子最後被到場警方壓制。（路透）
鬧場男子最後被到場警方壓制。（路透）

鬧場男子最後被警方帶走。（路透）
鬧場男子最後被警方帶走。（路透）

鬧場男子穿的粉紅泳裝上面印有「Vitaly Uncensored」的字樣，可能又是著名惡作劇網紅、俄裔美國YouTuber茲多羅夫茲斯基（Vitaly Zdorovetskiy）旗下成人網站策畫的宣傳活動之一。

事實上，這家成人網站屢次用「闖進球場」的方式惡作劇宣傳自家網站，茲多羅夫茲斯基本人就曾在2014年闖入世界杯足球賽冠軍戰賽場、2016年鬧場NBA比賽、2017年闖進MLB決賽球場；他的女友沃蘭斯基（Kinsey Wolanski）也曾在2019年闖入歐冠杯現場。2019年的板球世界杯也曾有女子穿著這家網站的泳裝闖入球場。

沃蘭斯基曾在2019年闖進歐冠杯比賽。（Getty Images）
沃蘭斯基曾在2019年闖進歐冠杯比賽。（Getty Images）

警察 超級盃 佛州

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