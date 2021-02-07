我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

編譯林育正／綜合7日電
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

第55屆超級盃，43歲的史上最偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)傳出三達陣，率領海盜31比9擊敗衛冕冠軍酋長，繼2002賽季後再次奪冠；布雷迪也拿下生涯第七冠，獨居史上最多冠的球員。

海盜在後場祭出重兵防範酋長長傳，防守鋒線更施以強烈衝擊，酋長進攻鋒線無力抵擋，讓馬霍姆斯的招牌長傳無法施展，上半場竟只靠兩次踢球拿到6分。

反觀海盜進攻勢如破竹，本季復出追隨布雷迪加入海盜的明星邊鋒葛朗考斯基(Rob Gronkowski)大爆發；布雷迪一個假給真傳，葛朗考斯基悄悄溜到口袋另一側接球，短傳完成傳球達陣。

第二節布雷迪又找到葛朗考斯基硬吃接球達陣，這球讓他加入傳奇接球員萊斯（Jerry Rice）的行列，成為唯二能在兩屆超級盃，各接獲一次以上達陣的球星。

次節酋長安全衛馬修(Tyrann Mathieu)一度抄到一球，但因隊友拉人犯規被取消；上半場結束前馬修被判妨礙接球，讓海盜來到一碼線。布雷迪快傳布朗(Antonio Brown)拿下第三次達陣，上半場結束海盜21：6領先。

不過拉人與妨礙接球犯規有討論與爭議空間，導致他情緒不滿，進入休息室前布雷迪更衝上前互噴垃圾話，雙方緊繃情緒一度引爆。

第三節近一半，跑鋒佛奈特(Leonard Fournette)抓住酋長外側防守漏洞直衝27碼，為海盜拿下第四次達陣28：9領先，形成馬霍姆斯生涯第二大的落後局面。

酋長進攻鋒線沒能有效保護馬霍姆斯，導致他疲於奔命，無法順利傳球，連帶長程武器希爾(Tyreek Hill)沒能發揮。馬霍姆斯本戰傳球成功率僅五成出頭，沒傳出達陣更被擒殺三次。

終場海盜31比9勝，布雷迪的七座冠軍，甚至比六冠領跑全聯盟的愛國者與鋼人還多。

超級盃

上一則

超級盃／海盜上半場3達陣 21：6領先酋長

下一則

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

延伸閱讀

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄
超級盃／海盜上半場3達陣 21：6領先酋長

超級盃／海盜上半場3達陣 21：6領先酋長
超級盃登場／海盜vs.酋長 天王對決接班人

超級盃登場／海盜vs.酋長 天王對決接班人
1967年至今從未缺席…超級盃死忠3鐵粉 相挺逾半世紀

1967年至今從未缺席…超級盃死忠3鐵粉 相挺逾半世紀

熱門新聞

世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

2021-02-01 08:30
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

超級盃登場／海盜vs.酋長 天王對決接班人

2021-02-07 18:28
泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

2021-02-03 07:30
超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)

超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

2021-02-04 21:57
林書豪日前推出個人專屬簽名鞋款，也因此成為史上第一位締造此成就的亞裔美國人，今天他也在IG上分享了自己的感想。 （取材自林書豪臉書）

NBA／林書豪成首位擁簽名鞋的亞裔美國人 還獲柯瑞打氣

2021-02-03 08:30
林書豪發展聯盟定裝照。（取材自官方推特）

NBA／G聯盟定裝照曝光 林書豪：我像回到菜鳥球季

2021-02-04 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶
門市冷清 華人轉戰地攤經濟

門市冷清 華人轉戰地攤經濟
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷