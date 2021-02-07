超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

第55屆超級盃 ，43歲的史上最偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)傳出三達陣，率領海盜31比9擊敗衛冕冠軍酋長，繼2002賽季後再次奪冠；布雷迪也拿下生涯第七冠，獨居史上最多冠的球員。

海盜在後場祭出重兵防範酋長長傳，防守鋒線更施以強烈衝擊，酋長進攻鋒線無力抵擋，讓馬霍姆斯的招牌長傳無法施展，上半場竟只靠兩次踢球拿到6分。

反觀海盜進攻勢如破竹，本季復出追隨布雷迪加入海盜的明星邊鋒葛朗考斯基(Rob Gronkowski)大爆發；布雷迪一個假給真傳，葛朗考斯基悄悄溜到口袋另一側接球，短傳完成傳球達陣。

第二節布雷迪又找到葛朗考斯基硬吃接球達陣，這球讓他加入傳奇接球員萊斯（Jerry Rice）的行列，成為唯二能在兩屆超級盃，各接獲一次以上達陣的球星。

次節酋長安全衛馬修(Tyrann Mathieu)一度抄到一球，但因隊友拉人犯規被取消；上半場結束前馬修被判妨礙接球，讓海盜來到一碼線。布雷迪快傳布朗(Antonio Brown)拿下第三次達陣，上半場結束海盜21：6領先。

不過拉人與妨礙接球犯規有討論與爭議空間，導致他情緒不滿，進入休息室前布雷迪更衝上前互噴垃圾話，雙方緊繃情緒一度引爆。

第三節近一半，跑鋒佛奈特(Leonard Fournette)抓住酋長外側防守漏洞直衝27碼，為海盜拿下第四次達陣28：9領先，形成馬霍姆斯生涯第二大的落後局面。

酋長進攻鋒線沒能有效保護馬霍姆斯，導致他疲於奔命，無法順利傳球，連帶長程武器希爾(Tyreek Hill)沒能發揮。馬霍姆斯本戰傳球成功率僅五成出頭，沒傳出達陣更被擒殺三次。

終場海盜31比9勝，布雷迪的七座冠軍，甚至比六冠領跑全聯盟的愛國者與鋼人還多。