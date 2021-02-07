我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

網球／澳網第5種子 詹家姊妹熱身賽奪亞軍

記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹重回賽場打回墨爾本女網賽亞軍。（圖：劉雪貞提供）
詹家姊妹重回賽場打回墨爾本女網賽亞軍。（圖：劉雪貞提供）

台灣女雙好手詹詠然／詹皓晴，澳網前的熱身賽墨爾本女網賽一路闖關決賽，名列第2種子的詹家姊妹今天和頭號種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）爭奪最後金盃，可惜第二盤戰到「搶7」落敗，以3：6、6：7（4：7）屈居亞軍。

受新冠肺炎疫情影響，詹家姊妹從去年卡達公開賽後就再沒出賽，美網和延期的法網都沒與會，相隔11個月才回歸賽場；姊妹倆上月飛往墨爾本，經隔離後在澳網前的熱身賽登場，4強賽在「超級搶10」中驚險以11：9拿下決賽門票，繼2019年9月的泛太平洋公開賽後再闖最終戰。

今天碰頭號種子組合，詹家姊妹第一個發球局就遭破，雖馬上回破，但3：3後的兩個發球局都失手，以3：6讓出首盤。

第二盤兩組人馬各互破兩次，其中詹家姊妹先取得6：5的盤末發球局優勢，但關鍵12局又遭破發，戰局進入「搶7」；搶7中詹家姊妹先取得4：2優勢，但捷克組合連破詹家姊妹發球分，連下5分下演出逆轉勝，捧回澳網開戰前的冠軍盃。

詹家姊妹接續就要投入澳網，兩人列第5種子，目前女雙籤表還沒出爐。

台灣 疫情 法網

上一則

曾擊敗阿里！拳擊名將斯賓克斯去世 享年67歲

下一則

場邊人語／超級主場 海盜新章

延伸閱讀

網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼奧運告別作

網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼奧運告別作
約克維奇籲澳網放寬隔離規定 納達爾暗批

約克維奇籲澳網放寬隔離規定 納達爾暗批
澳網／墨瑞宣布棄賽 確診後找不到可行的隔離方法

澳網／墨瑞宣布棄賽 確診後找不到可行的隔離方法
網球／納達爾再創紀錄 連800周世界排名前10

網球／納達爾再創紀錄 連800周世界排名前10

熱門新聞

世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

2021-02-01 08:30
泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

2021-02-03 07:30
超級盃年度冠軍賽，可望創下體育博彩新紀錄。(路透)

超級盃／賭資上看43億 黃牛票暴跌至5千元

2021-02-04 21:57
美國女籃WNBA球星克萊拉登日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。取材自克萊拉登推特

WNBA／球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

2021-01-31 08:00
林書豪日前推出個人專屬簽名鞋款，也因此成為史上第一位締造此成就的亞裔美國人，今天他也在IG上分享了自己的感想。 （取材自林書豪臉書）

NBA／林書豪成首位擁簽名鞋的亞裔美國人 還獲柯瑞打氣

2021-02-03 08:30
林書豪發展聯盟定裝照。（取材自官方推特）

NBA／G聯盟定裝照曝光 林書豪：我像回到菜鳥球季

2021-02-04 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元