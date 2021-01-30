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NBA／華克關鍵失手 湖人險勝綠衫軍

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯和戴維斯接連失誤，差點讓綠衫軍逆轉。（Getty Images）
詹姆斯和戴維斯接連失誤，差點讓綠衫軍逆轉。（Getty Images）

第四節結束前還掌握領先優勢的湖人，沒想到詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）接連出現失誤，給了綠衫軍逆轉機會。不過華克（Kemba Walker）關鍵跳投失手，加上泰斯（Daniel Theis）最後補籃也沒進，嚇出一身冷汗的湖人30日以96：95驚險過關，避免吞下3連敗。

戴維斯休兵一場後重新歸隊，全場25投11中拿到27分14籃板，詹姆斯砍進4記三分球，得到21分7籃板7助攻；哈瑞爾（Montrezl Harrell）16分5籃板3阻攻2抄截，施羅德（Dennis Schroder）12分7助攻3籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）11分6籃板。

這場比賽從頭到尾宛如總冠軍賽氛圍，兩隊比分一路僵持，塞爾蒂克在第三節後段靠著泰托姆（Jayson Tatum）和威廉斯（Robert Williams III）合拿8分，取得7分領先優勢。湖人很快在第四節初有所回應，一波9：0攻勢，讓比賽又回到原點。

第四節中段，湖人在詹姆斯的帶領下，打出13：6的進攻，在終場前1分40秒，湖人握有7分領先。不過接下來綠衫軍連追6分，而詹姆斯和戴維斯更先後發生失誤，差點斷送領先局面。

泰托姆此戰18投12中拿下30分9籃板3助攻2抄截，布朗（Jaylen Brown）19投13中得到28分3助攻，泰斯14分7籃板，威廉斯10分7籃板2抄截2阻攻。

錯失最後一擊的華克，30日手感低迷，12投僅1中，僅得到4分6籃板4助攻。

湖人 威廉 總冠軍賽

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