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NBA／籃網三巨頭合砍89分 延長賽險勝老鷹

體育新聞組／綜合報導
籃網三巨頭聯手攻下89分，圖為哈登（左）和杜蘭特（右）。（Getty Images）
籃網三巨頭聯手攻下89分，圖為哈登（左）和杜蘭特（右）。（Getty Images）

籃網27日客場對老鷹一路苦戰到延長賽，最後才靠著三巨頭在延長賽合拿11分，搭配格林（Jeff Green）的5分，總算甩開老鷹的進逼，以132：128驚險拿下3連勝。

三巨頭持續展現球星威能，3人聯手攻下89分，杜蘭特（Kevin Durant）26投13中拿下32分5籃板2阻攻，哈登（James Harden）20投9中拿到31分15助攻8籃板2抄截，厄文（Kyrie Irving）則是17投11中，進帳26分7助攻4籃板2阻攻。

除了三巨頭外，格林拿到11分7籃板，喬丹（DeAndre Jordan）11分7籃板3阻攻，布朗（Bruce Brown）12分。

雙方從開賽就處於一路糾纏的狀態，上半場戰成55：55平手。杜蘭特在第三節獨拿13分，籃網繳出超過5成的命中率，但老鷹在楊恩（Trae Young）帶領下仍舊帶著4分領先優勢進入決勝期。

蓋里納利（Danilo Gallinari）的三分球助球隊一度取得7分領先，籃網很快回敬一波16：5的攻勢，兩隊陷入拉鋸戰，在正規時間結束前，哈登原本有最後一擊的機會，但未能把握三分外線，只能加班再戰。延長賽中，厄文連拿4分，之後哈登接連助攻得手，杜蘭特補上兩次灌籃，楊恩雖然也有所回應，但籃網把握罰球機會，沒讓勝利溜走。

不讓籃網三巨頭專美於前，老鷹也展現旺盛的火力，陣中共4人得分超過20分。楊恩22投7中包括12罰11中獨拿28分14助攻，瑞迪許（Cam Reddish）24分6籃板，柯林斯（John Collins）21分8籃板3助攻，杭特（De'Andre Hunter）21分5籃板4助攻2阻攻；赫爾特（Kevin Huerter）和蓋里納利各拿11分。

先前連續5場比賽拿到雙十的卡佩拉（Clint Capela），本場僅9分11籃板，連續5場搶下至少15個籃板的紀錄也中斷。

厄文 喬丹 中共

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