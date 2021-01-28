NBA／東西區龍頭大戰 76人1分氣走湖人

哈里斯致勝跳投，氣走湖人。(Getty Images)

東西區龍頭正面強強對決，湖人 27日絕地反撲功虧一簣，客場10連勝遭到中斷，76人靠哈里斯（Tobias Harris）致勝跳投，以107：106氣走衛冕軍。

一路被76人壓著打的湖人末節關鍵時刻發動猛烈反撲，打出13：0攻勢逆轉戰局，詹姆斯（LeBron James）更是開啟助攻模式，連2波妙傳找到隊友得分。

先是持球切入在亂軍中，找到底線埋伏凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），砍進重要三分，接著暫停過後，球交戴維斯（Anthony Davis）空切禁區上籃反超。

不過76人沒自亂陣腳，哈里斯持球錯位單打身材小一號的卡盧索（Alex Caruso），他以乾淨俐落的急停跳投拿到致勝分，湖人沒暫停下只能草草收尾最後一擊。

哈里斯此役貢獻24分、7籃板，安比德（Joel Embiid）挹注28分，西蒙斯（Ben Simmons）繳17分、11籃板與10助攻大三元，76人本季主場戰績10勝1敗。

湖人方面，詹姆斯砍下34分外帶助攻與籃板各6，戴維斯得到23分、8籃板，施羅德（Dennis Schroder）也有16分貢獻。