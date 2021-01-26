我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種

怕被扯後腿？多數共和黨參議員反對彈劾川普 僅5人跑票

MLB／名人堂新成員掛零 1960年後第一次 席林16票飲恨

記者蘇志畬／綜合報導
今年名人堂票選結果出爐，前紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，想進入聖殿只剩明年機會了。美聯社
今年名人堂票選結果出爐，前紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，想進入聖殿只剩明年機會了。美聯社

2021年美國職棒大聯盟名人堂今年得主是一片空白，所有候選人都未跨過75%票選門檻，自1960年後首次沒有誕生新的名人堂人選，也是自1936年展開票選以來的第七次，「血襪」強投席林（Curt Schilling）更以71.1%飲恨。

名人堂由美國棒球記者作家協會（BBWAA）票選，今年25位候選人都未達門檻，未通過票選新增成員是自2013年後第一次，然而加上資深委員會延期舉辦，單年新成員完全掛零，則要追溯到61年前。

前紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，他在生涯累積3261局，投出216勝、3116次三振，防禦率3.46，2004年世界大賽更帶傷登板，右腳滲出的鮮血染紅白色襪子成為經典一幕，幫助紅襪封王，破除「貝比魯斯詛咒」。

即使戰績輝煌，席林在場外的言論卻頗富爭議，常透過個人社群平台，散布恐同、恐伊斯蘭、反猶太、種族歧視等思想，有的投票者就表明，是因為席林過於激進的言論才未將票投給他。

受到禁藥陰影籠罩的邦茲（Barry Bonds）以及克萊門斯（Roger Clemens）分別獲得61.8%、61.6%選票，排名第二、第三，雖然得票數逐漸成長，但兩人都只剩明年最後一次機會挑戰75%門檻。

由於去年名人堂得主的頒獎儀式因新冠肺炎疫情延後，今年還是會歡迎2020年新成員的加入，包括票選進入的基特（Derek Jeter）、沃克（Larry Walker）以及資深委員會選入的米勒（Marvin Miller）、西門斯（Ted Simmons）。

美國 種族歧視 社群

上一則

NBA／厄文穿8號、詹皇讚不朽…科比逝世周年 球星私下哀悼

延伸閱讀

MLB／泰隆卡位洋基…田中將大回不去了

MLB／泰隆卡位洋基…田中將大回不去了
MLB／日本打棒球孩子變少？達比修有點破「髮型」關鍵

MLB／日本打棒球孩子變少？達比修有點破「髮型」關鍵
曾穩坐全壘打王寶座33年 MLB傳奇漢克阿倫86歲辭世

曾穩坐全壘打王寶座33年 MLB傳奇漢克阿倫86歲辭世
王貞治打破他的記錄 MLB傳奇漢克阿倫逝世

王貞治打破他的記錄 MLB傳奇漢克阿倫逝世

熱門新聞

湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
伍茲妮雅琪秀出泳裝照。 (取材自推特)

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣

2021-01-21 20:04
烏布瑞（右）本季時有神來一筆的精采補扣，連柯瑞都驚嘆。（路透）

NBA／「勇士救火隊」彈跳力超強 柯瑞讚：他是怪物體能

2021-01-24 08:30
最新球隊市值評估出爐，勇士超車湖人登上第2寶座。 (美聯社)

NBA／市值破50億球隊 前三名居然有尼克

2021-01-20 07:45
歐尼爾再次抨擊哈登，認為他加入籃網後若沒奪冠就是失敗。（路透）

NBA／砲口對準哈登 歐尼爾：我不是講好聽話的好好先生

2021-01-22 08:00
已故NBA傳奇布萊恩。(美聯社)

NBA／川普卸任前行政令 科比將以「英雄身分」立雕像

2021-01-22 22:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明