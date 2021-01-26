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約克維奇籲澳網放寬隔離規定 納達爾暗批

中央社墨爾本26日綜合外電報導
約克維奇在澳洲阿得雷德等待出賽。(美聯社)
約克維奇在澳洲阿得雷德等待出賽。(美聯社)

澳洲網球公開賽開打前，網壇巨星約克維奇日前籲請放寬球員隔離限制等規定。西班牙網球名將納達爾今天暗批約克維奇，指稱不是每個人都覺得有需要「宣揚」自己試圖幫忙。

法新社報導，世界排名第一的塞爾維亞網球選手約克維奇（Novak Djokovic）上周代表72位澳網選手，致函向澳洲網球協會（Tennis Australia）提出一連串建議。

這些選手搭乘前往澳洲的班機上出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，因此須待在墨爾本飯店房間不得外出。

據報導，約克維奇的建議事項包括，將球員移置到設有網球場的私人住宅，並且提供球員更佳的餐點。但他的訴求未被採納，澳洲媒體則稱這些球員既任性又自私。

好手納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲阿得雷德（Adelaide）告訴美國體育頻道ESPN：「我們都試圖幫助彼此。有些人需要把幫助他人的每件事都昭告天下。」

納達爾還說：「其他人…則以不公開方式進行，不會公布或宣揚自己正在做的事情。」外界普遍認為，納達爾此言是在針對約克維奇。

澳網多數選手正在墨爾本強制隔離14天，但納達爾、約克維奇與小威廉絲（Serena Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）等網壇巨星已搭機赴阿得雷德，定於29日在當地參加表演賽。

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