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NBA／詹姆斯隻手遮天 狂飆46分壓騎士

體育新聞組／綜合報導
面對前東家騎士，詹姆斯全場26投19中，狂轟46分。（路透）
面對前東家騎士，詹姆斯全場26投19中，狂轟46分。（路透）

36歲的詹姆斯（LeBron James）重返克里夫蘭，在熟悉的場館中，進攻威能全面爆發，全場26投19中，包括三分球11投7中，狂轟46分8籃板6助攻2抄截2阻攻，帶領湖人以115：108力壓騎士，豪取客場10連勝。

這是詹姆斯加入湖人以來第二高得分紀錄。詹姆斯已經開季連續18場比賽至少拿到15分5籃板5助攻，寫下生涯第2長紀錄，僅次於2011-12年賽季他所締造的連22場。另一方面，詹姆斯更成為史上第三老可以單場至少得到45分5籃板5助攻的球員。

24日以38分之差慘敗的騎士，25日對戰全聯盟最會打客場的湖人，反而是一路緊咬比分，前三節打完甚至還握有2分領先。然而詹姆斯在第四節全面接管比賽，單節10投9中包括三分球4投3中，獨拿21分，比騎士全隊得分還要高，可說是隻手守護湖人的開季客場不敗紀錄。

戴維斯（Anthony Davis）拿到17分10籃板4助攻3抄截3阻攻，哈瑞爾（Montrezl Harrell）15分6籃板，施羅德（Dennis Schroder）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各拿10分。

騎士方面，佐蒙德（Andre Drummond）拿下25分17籃板，歐斯曼（Cedi Osman）20分，塞克斯頓（Collin Sexton）17分6助攻4籃板。

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