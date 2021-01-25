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NBA／末節轟垮熱火 籃網3巨頭2連勝

體育新聞組／綜合報導
三巨頭合體，籃網拿下2連勝。（美聯社）
三巨頭合體，籃網拿下2連勝。（美聯社）

籃網25日主場迎戰熱火表現可謂開低走高，首節僅得到15分，上半場和前三節打完都處於落後狀態，但第四節中後段突然火力爆發，殺出一波15：0的猛烈攻勢，一口氣擊倒對手。終場，籃網就以98：85取得2連勝。

在首節比賽中，籃網全隊21投僅4中，命中率不到2成，導致球隊從一開始就陷入苦戰，雖然第二節進攻狀態逐漸恢復，但上半場仍以41：45落後；之後兩隊比分一路僵持，直到第四節剩下5分08秒時，籃網也僅握有1分領先。

但哈登（James Harden）在這時刻點燃攻擊信號，包括轟進兩記三分球在內，個人獨拿10分，厄文（Kyrie Irving）和哈里斯（Joe Harris）則是補上5分，籃網如暴風雨般的攻勢一下子取得16分領先，迫使熱火只能繳械投降。

哈登10投7中拿到20分8助攻4籃板，杜蘭特（Kevin Durant）手感欠佳，仍有20分13籃板5助攻2阻攻的表現，中止連4場破30分；厄文則是得到16分8籃板4助攻，哈里斯和喬丹（DeAndre Jordan）各拿12分、11分，格林（Jeff Green）10分。

前一場飆出41分的阿德巴約（Bam Adebayo），此役拿到26分10籃板5助攻，德拉基奇（Goran Dragic）21分6籃板5助攻。

厄文 喬丹

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