NFL／包裝工戰術出包 海盜闖超級盃

布雷迪宛如勝利保證，帶領海盜客場踢館國聯頭號種子包裝工晉級超級盃。（美聯社）

儘管海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）單場被抄截3次，但包裝工不僅未能把握對手失誤，更在第四節攻到達陣區前，也因戰術過於保守沒能追平，最終海盜以31：26擊敗包裝工，將在自家主場出戰超級盃。

海盜本戰多點開花，首節伊凡斯（Mike Evnas）就貢獻接球達陣，第二節跑鋒佛奈特（Leonard Fournette）再補一個20碼衝球達陣；隨後海盜再度掌握對手失誤，抄截羅傑斯（Aaron Rodgers）後，布雷迪找到米勒（Scotty Miller）直塞達陣區，在上半場倒數階段完成39碼長傳，帶著21：10領先進入下半場。

第三節包裝工進攻火力復活，雖然海盜邊鋒布雷特（Cameron Brate）接球達陣一度取得28：10領先，但羅傑斯接連找到堂揚（Robert Tonyan）和頭號接球員亞當斯（Davante Adams ）追到23：28。

但第四節23：31落後，包裝工在最後關頭攻進紅區內，攻勢接連被守住；羅傑斯在第三檔出現空檔能自行衝球達陣，但選擇傳球被守下；比賽剩下最後兩分多鐘，第四檔包裝工竟沒選擇傳球，只踢球拿3分，26：31將球還給海盜最後輸掉比賽。

包裝工最後一波進攻選擇踢球，但事實上，第四檔硬拚達陣再完成2分轉換的成功機會，可能比賭博踢搶球權，或守下海盜再反攻得分還高，因此決策飽受批評。

羅傑斯說：「這不是我的決定，但我懂戰術背後的思考邏輯。」包裝工總教練拉弗萊（Matt LaFleur）對此戰術配置，也坦言相當後悔。

海盜隊成為首支在自家主場出戰超級盃的球隊，而這也將是布雷迪第10次出戰超級盃。