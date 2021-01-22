NBA／杜蘭特輪休 哈厄連線失靈 籃網再不敵騎士

哈登（左）聯手厄文（右），籃網仍不敵騎士。（Getty Images ）

籃網23日還有對熱火比賽且是4天3戰的艱困賽程，因此決定22日讓杜蘭特（Kevin Durant）輪休，前場三巨頭合體首戰在克里夫蘭踢到鐵板，騎士這次並沒有打算給對手機 會雪恥，終場以125：113再賞籃網一敗。

雙方此役上半場大演進攻煙火秀，厄文 （Kyrie Irving）攻下18分，率隊狂飆60分，而騎士除有塞克斯頓（Collin Sexton）穩健火力供輸，板凳也跳出來挹注31分，全隊不遑多讓也砍下61分，硬是壓過籃網。

杜蘭特休戰，開賽後厄文和哈登一同開火，命中4個三分球，籃網以13：8領先。德拉蒙德（Andre Drummond）兩次籃下得分，普林斯投中三分，騎士很快追成15平。厄文罰中兩球率隊連拿4分再次領跑，塞克斯頓打3分成功，南斯跳投命中，騎士反超。之後兩隊交替漲分，籃網隊以落後1分結束首節。

哈登連拿5分開始第二節，籃網隊反超領跑。可好景不長，阿倫帶領球隊連得9分，騎士隊再次領先。卡巴羅再中三分，塞克斯頓和奧斯曼各中一記三分，半場前6分55秒時騎士以50：43領先。籃網隊之後幾次追分無果，第二節仍落後1分結束。

比賽來到第3節，火力此消彼長，籃網失誤過多，防守又限制不住騎士進攻，2隊差距往雙位數前進。

最後一節開始後騎士隊頂住對手幾波反攻，厄文和格林聯手3分，籃網隊落後10分。普林斯兩罰全中還擊，接下來的比賽兩隊交替得分，騎士隊牢牢保持領先，奧科羅空接上籃，塞克斯頓兩罰全中，第四節還有2分35秒時騎士隊以118：104領先。眼看翻槃無望，籃網隊換下主力繳械，他們以113：125落敗。

前場致勝大功臣塞克斯頓此役表現依舊搶眼，力繳25分、9助攻，佐蒙德（Andre Drummond）與艾倫（Jarrett Allen）都攻19分，前者更添16籃板；籃網部份，厄文砍38分，哈登（James Harden）進攻略顯不積極，獲19分與11助攻。