我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1年前的今天 美通報首例確診 現每郡皆淪陷 奪命逾41萬

重返白宮… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

NBA／詹姆斯三分外線神準 擊退字母哥

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（左）拿下34分，率湖人擊敗公鹿「字母哥」（右）。（路透）
詹姆斯（左）拿下34分，率湖人擊敗公鹿「字母哥」（右）。（路透）

一向被批評外線不夠穩定的詹姆斯（LeBron James），本季場均命中2.4記三分球，寫下生涯新高，三分命中率也有37.5%的水準，今天面對東區勁敵公鹿，詹姆斯就用這項武器直接擊退對手。

詹姆斯全場25投13中，其中三分球10投6中，創賽季個人新高，狂攻34分8助攻6籃板，湖人在第二節中段後逐漸掌控比賽，儘管第四節一度遭到公鹿反擊，但紫金軍團適時下起三分雨，最終以113：106拿下勝利。

公鹿首節頻頻在禁區發動攻勢，內線得分達到18比6的優勢，也讓他們在第一節取得33比29領先；但詹姆斯第二節獨拿10分，加上哈瑞爾（Montrezl Harrell）板凳殺出拿下8分，湖人後來居上，上半場打完反而握有63比57的領先優勢。

雙方第三節進攻狀態都不佳，命中率都不足4成，湖人靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的三分球，仍維持住領先優勢。詹姆斯第四節之初連下5分，帶動湖人一波攻勢，將雙方差距擴大到11分差，公鹿試圖反擊，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍殺出一波11比2的攻勢，一下子將比分縮小到2分差。

但關鍵時刻，凱威爾波普及時命中外線，之後卡盧索（Alex Caruso）和詹姆斯也連續砍進兩記三分球，直接瓦解了公鹿反撲氣勢。

凱威爾波普今天三分球10投7中有如神助，全場拿下23分；戴維斯（Anthony Davis）18分9籃板6助攻2阻攻，哈瑞爾12分5籃板。湖人團隊轟進19記三分球，讓公鹿付出慘重代價。

公鹿先發5人得分均達兩位數，安戴托昆波17投11中拿到25分12籃板3助攻，卻發生9次失誤，難堪寫下賽季新高。米道頓（Khris Middleton）拿到20分7助攻5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）22分7助攻5籃板。

洛培茲（Brook Lopez）13分4籃板2阻攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）10分4籃板。

湖人除了三分球較對手多出一倍外，板凳聯手拿下31分，也幾乎是公鹿的翻倍。

湖人

上一則

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣

延伸閱讀

NBA／跟施羅德打賭 詹皇仿柯瑞「射後不理」

NBA／跟施羅德打賭 詹皇仿柯瑞「射後不理」
NBA／學柯瑞不看籃框飆三分！詹皇：我在跟「他」打賭啦

NBA／學柯瑞不看籃框飆三分！詹皇：我在跟「他」打賭啦
NBA／詹姆斯紀錄之夜 率湖人客場輕取馬刺

NBA／詹姆斯紀錄之夜 率湖人客場輕取馬刺
NBA／詹皇追平伍茲 4獲美聯社年度最佳男運動員

NBA／詹皇追平伍茲 4獲美聯社年度最佳男運動員

熱門新聞

勇士球星柯瑞笑說，在兒子眼裡他甚至不是個籃球員。（路透）

NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光

2021-01-18 08:00
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
19歲澳洲女選手是兼職艷星？（取材自推特）

網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費

2021-01-15 19:32
湯米奇女友是色情網站業餘明星。（取材自Instagram／Vanessa Sierra）

澳網／怨隔離無聊 湯米奇豔星女友：A片可多拍幾部了

2021-01-20 08:00
華裔球星林書豪加入NBA的G聯盟聖克魯斯勇士隊。（本報資料照片）

林書豪棄中國高薪重返NBA 「渴望有所作為」

2021-01-17 03:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡