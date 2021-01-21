NBA／詹姆斯三分外線神準 擊退字母哥

詹姆斯（左）拿下34分，率湖人擊敗公鹿「字母哥」（右）。（路透）

一向被批評外線不夠穩定的詹姆斯（LeBron James），本季場均命中2.4記三分球，寫下生涯新高，三分命中率也有37.5%的水準，今天面對東區勁敵公鹿，詹姆斯就用這項武器直接擊退對手。

詹姆斯全場25投13中，其中三分球10投6中，創賽季個人新高，狂攻34分8助攻6籃板，湖人 在第二節中段後逐漸掌控比賽，儘管第四節一度遭到公鹿反擊，但紫金軍團適時下起三分雨，最終以113：106拿下勝利。

公鹿首節頻頻在禁區發動攻勢，內線得分達到18比6的優勢，也讓他們在第一節取得33比29領先；但詹姆斯第二節獨拿10分，加上哈瑞爾（Montrezl Harrell）板凳殺出拿下8分，湖人後來居上，上半場打完反而握有63比57的領先優勢。

雙方第三節進攻狀態都不佳，命中率都不足4成，湖人靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的三分球，仍維持住領先優勢。詹姆斯第四節之初連下5分，帶動湖人一波攻勢，將雙方差距擴大到11分差，公鹿試圖反擊，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍殺出一波11比2的攻勢，一下子將比分縮小到2分差。

但關鍵時刻，凱威爾波普及時命中外線，之後卡盧索（Alex Caruso）和詹姆斯也連續砍進兩記三分球，直接瓦解了公鹿反撲氣勢。

凱威爾波普今天三分球10投7中有如神助，全場拿下23分；戴維斯（Anthony Davis）18分9籃板6助攻2阻攻，哈瑞爾12分5籃板。湖人團隊轟進19記三分球，讓公鹿付出慘重代價。

公鹿先發5人得分均達兩位數，安戴托昆波17投11中拿到25分12籃板3助攻，卻發生9次失誤，難堪寫下賽季新高。米道頓（Khris Middleton）拿到20分7助攻5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）22分7助攻5籃板。

洛培茲（Brook Lopez）13分4籃板2阻攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）10分4籃板。

湖人除了三分球較對手多出一倍外，板凳聯手拿下31分，也幾乎是公鹿的翻倍。