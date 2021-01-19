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道奇名人堂投手沙頓辭世 享壽75歲

中央社／洛杉磯19日電
MLB洛杉磯道奇退休的名人堂投手沙頓（Don Sutton）過世，享壽75歲。（Getty Images）
MLB洛杉磯道奇退休的名人堂投手沙頓（Don Sutton）過世，享壽75歲。（Getty Images）

背號20號的球衣已被美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇退休的名人堂投手沙頓（Don Sutton）過世，享壽75歲。

沙頓的兒子達倫沙頓（Daron Sutton）今天在推特上表示，他的父親昨晚「在睡夢中過世」。

達倫在推文中寫道：「他像所有我認識的人一樣努力，他對所有的人都很尊重…他也常帶我去工作。對他所做的一切，我非常的感激。安息吧。」這則推文附有照片，包括達倫和父親的合影以及父親與道奇隊友的合照。

沙頓曾4度獲選參加明星賽，生涯拿下324勝，和另一位名人堂球星萊恩（Nolan Ryan）並列史上第14多。

以耐投著稱的沙頓，1966年加入道奇，自菜鳥年開始，生涯前21個球季，有20季的單季投球局數至少達200局，唯一的例外是1981年，當時的球季因為MLB球員罷工而縮短。

根據的資料，沙頓是史上生涯拿下超過3000次三振、300勝，且防禦率低於3.50的10位投手之一。

他為道奇投球直到1980年，曾助球隊於1974年、1977年、1978年闖進世界大賽。

接著他遊走休士頓、密爾瓦基、奧克蘭、加州天使等隊。

1988年是他生涯最後一季，他重新回到道奇，但受到手肘傷勢所苦。道奇在他們贏得當年世界大賽冠軍的兩個月前將他釋出。

但道奇於1998年將沙頓的球衣背號退休，是該隊第10個退休的球衣背號。

道奇 退休 MLB

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