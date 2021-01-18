NBA／杜蘭特致命三分球…籃網2巨頭飆64分 險勝公鹿

杜蘭特（左）拿下30分，率籃網擊敗字母哥（右）領軍的公鹿。（歐新社）

籃網期待三巨頭合體還須再等等！由於防疫 規定，厄文 （Kyrie Irving）18日無法出戰對公鹿的比賽，這已經是他連續缺席的第7場比賽，不過有望在20日對騎士的比賽中回歸。

儘管三巨頭沒有合體，但杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）聯手攻下64分，其中第四節包辦全隊31分之中的21分，尤其是杜蘭特更在剩下36.3秒轟進石破天驚的逆轉三分球，帶領籃網在驚濤駭浪中以125：123擊退公鹿，贏得4連勝。

在這場被視為東區冠軍前哨戰的正面對決中，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）雖然上半場合力拿到30分，不過籃網挾著先發4人得分超過兩位數，仍取得57：56領先。

第三節籃網火力大爆發，杜蘭特和哈登各拿下11分、10分，帶動全隊命中率衝到65.0%，而公鹿命中率則是跌到僅36.0%，籃網一度取得11分領先，三節打完，雙方差距些微拉開到5分差。

哈登在第四節之初個人獨拿9分，籃網取得7分領先，但公鹿回敬一波17：7的攻勢，反而超前3分。雙方接下來攻勢不斷，比分交替領先，剩下36.3秒時，哈登拿到進攻籃板，把球交給弧頂的杜蘭特，一舉轟進關鍵三分球，幫助籃網領先2分。

米道頓搶投三分未進，但杜蘭特持球突破發生失誤，留給公鹿3.8秒的時間。米道頓在底線嘗試三分球，可惜球涮了一圈未中，以2分之差飲恨。

籃網先發5人得分均達兩位數，哈登25投13中，攻下34分12助攻6籃板，杜蘭特21投10中拿到30分9籃板6助攻2阻攻；哈里斯（Joe Harris）三分球7投5中得到20分6籃板，格林（Jeff Green）14分6籃板，喬丹 （DeAndre Jordan）112分12籃板3助攻2阻攻。

公鹿方面，安戴托昆波26投13中拿到34分12籃板7助攻2抄截，米道頓25分4籃板4助攻4抄截，哈勒戴（Jrue Holiday）22分6助攻4籃板，洛培茲（Brook Lopez）15分7籃板2阻攻。