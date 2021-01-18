NFL／布里斯告別戰？ 聖徒不敵海盜

布里斯表現失常，傳球竟三次被抄截。（Getty Images）

國聯分區賽布雷迪（Tom Brady）率領海盜，和布里斯（Drew Brees）領軍聖徒的傳奇四分衛之戰；平時傳球神準的布里斯失常傳球竟三次被抄截，全隊一共出現四次失誤，讓對手獲得不少達陣機會，最終海盜30：20搶下國聯冠軍賽門票。

布里斯的傳球遭抄截成為聖徒致命傷，第二節想找頭號接球員湯瑪斯（Michael Thomas），角衛莫菲邦廷（Sean Murphy-Bunting）抄到布里斯傳偏的球，回攻36碼至3碼線，隨後讓布雷迪短傳給伊凡斯（Mike Evans）達陣。

雖然隨後聖徒靠著替補四分衛，前狀元郎溫斯頓（Jameis Winston）56碼長傳，和下半場布里斯都找到史密斯（Tre'Quan Smith）達陣，一度反超取得20：13領先。

但隨後邊鋒庫克 （Jared Cook）接球後球被撥掉，讓布雷迪傳給跑鋒佛奈特（Leonard Fournette）愜意收獲本場第二個傳球達陣雙方20：20追平。

第四節布里斯更連續兩波進攻遭到抄截，海盜趁著奪取球權之際，布雷迪更從一碼線擠進達陣區收穫達陣，讓聖徒的反擊無功而返，聖徒20：30吞敗。

此外在賽前，便不斷傳出布里斯將退休 的傳聞，加上下滑的身手與表現，因此本戰可能是他傳奇生涯在紐奧良的告別戰，可惜未能風光離場。