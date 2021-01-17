NFL／馬霍姆斯腦震盪 酋長替補四分衛守住勝利

替補四分衛赫尼幫酋長守下勝利晉級美聯冠軍賽。（路透）

NFL季後賽 美聯分區賽，奪冠最大熱門酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）下半場腦震盪退場，一度被布朗追到5分差；35歲替補四分衛赫尼（Chad Henne）挺身而出，率隊22：17守下驚險勝利前進美聯冠軍賽。

馬霍姆斯在第三節中段，遭布朗線衛威爾森（Mac Wilson）擒抱頭部撞地，腦震盪不得不退場。雖然酋長該波進攻仍推進至射門距離拿下3分；但布朗下一波進攻犀利，靠著杭特（Kareem Hunt）衝球達陣追到17：22，再一次達陣便能逆轉。

替補四分衛赫尼於第四節一度拚長傳直攻達陣區，可惜傳球過長遭到抄截，不過布朗下一波進攻未能得分錯失一次機會。

第四節剩下不到兩分鐘，酋長在己方半場面臨第三檔進攻還有14碼要走，才能持續掌握球權。這時赫尼挺身而出，自行跑陣推進13碼讓全場沸騰；第四場剩1碼要走，更成功傳球給希爾（Tyreek Hill）推進5碼持續掌握球權，沒讓布朗有反攻機會守下勝利。

本戰馬霍姆斯下場前傳球依舊犀利，30傳21次成功累計255碼，有一次衝球達陣和傳球達陣給到邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）。

其實布朗本戰輸得可惜，第二節剩下不到兩分鐘，接球員希金斯（Rashard Higgins）接到梅菲德（Baker Mayfield）長傳，卻在達陣區前遭安全衛索倫森（Daniel Sorensen）衝撞掉球。

賽後馬霍姆斯推文大讚隊友「赫尼創造無限可能」(Henne Thing Is Possible)；下周美聯冠軍賽，酋長將迎接比爾的挑戰。