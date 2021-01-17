我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

暴亂推手非草根川粉 AP：是川普競選團隊盟友

NFL／馬霍姆斯腦震盪 酋長替補四分衛守住勝利

編譯林育正／綜合報導
替補四分衛赫尼幫酋長守下勝利晉級美聯冠軍賽。（路透）
替補四分衛赫尼幫酋長守下勝利晉級美聯冠軍賽。（路透）

NFL季後賽美聯分區賽，奪冠最大熱門酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）下半場腦震盪退場，一度被布朗追到5分差；35歲替補四分衛赫尼（Chad Henne）挺身而出，率隊22：17守下驚險勝利前進美聯冠軍賽。

馬霍姆斯在第三節中段，遭布朗線衛威爾森（Mac Wilson）擒抱頭部撞地，腦震盪不得不退場。雖然酋長該波進攻仍推進至射門距離拿下3分；但布朗下一波進攻犀利，靠著杭特（Kareem Hunt）衝球達陣追到17：22，再一次達陣便能逆轉。

替補四分衛赫尼於第四節一度拚長傳直攻達陣區，可惜傳球過長遭到抄截，不過布朗下一波進攻未能得分錯失一次機會。

第四節剩下不到兩分鐘，酋長在己方半場面臨第三檔進攻還有14碼要走，才能持續掌握球權。這時赫尼挺身而出，自行跑陣推進13碼讓全場沸騰；第四場剩1碼要走，更成功傳球給希爾（Tyreek Hill）推進5碼持續掌握球權，沒讓布朗有反攻機會守下勝利。

本戰馬霍姆斯下場前傳球依舊犀利，30傳21次成功累計255碼，有一次衝球達陣和傳球達陣給到邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）。

其實布朗本戰輸得可惜，第二節剩下不到兩分鐘，接球員希金斯（Rashard Higgins）接到梅菲德（Baker Mayfield）長傳，卻在達陣區前遭安全衛索倫森（Daniel Sorensen）衝撞掉球。

賽後馬霍姆斯推文大讚隊友「赫尼創造無限可能」(Henne Thing Is Possible)；下周美聯冠軍賽，酋長將迎接比爾的挑戰。

季後賽

上一則

林書豪棄中國高薪重返NBA 「渴望有所作為」

延伸閱讀

NBA／哈登籃網首秀大三元 杜蘭特42分破魔術

NBA／哈登籃網首秀大三元 杜蘭特42分破魔術
康普頓保證方案 讓800人重見希望

康普頓保證方案 讓800人重見希望
美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

場邊人語／布朗亮劍 鋼人脫線

場邊人語／布朗亮劍 鋼人脫線

熱門新聞

哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34
林書豪正式加盟金州勇士的發展聯盟的聖塔克魯茲勇士隊，他感性發表了自己的加盟感想，並分享過去自己的信念。(取材自Instagram)

NBA／林書豪職涯回到原點：混小子學會不浪費生命

2021-01-14 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆