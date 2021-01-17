林書豪棄中國高薪重返NBA 「渴望有所作為」

華裔球星林書豪加入NBA的G聯盟聖克魯斯勇士隊。（本報資料照片）

華裔球星林書豪 放棄在中國 年薪300萬美元合約，回美加入NBA 的G聯盟聖克魯斯勇士隊，他坦承「有人認為我瘋了」，但他渴望有所作為、再寫下一個激勵人心的故事。

「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle）報導，林書豪去年決定放棄與中國職籃北京首鋼年薪300萬美元合約，並在1月初正式加入G聯盟聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）。新的合約不到美國小學老師的平均年薪，背後原因是林書豪渴望證明自己仍屬於NBA。

林書豪將與球隊在月底抵達奧蘭多迪士尼球場，自2月8日起的賽季有15場球賽，這是林書豪的機會，證明他的健康與打球績效。

報導指出，過去幾年，林書豪避談「林來瘋」，2012年紐約尼克隊球迷創造的字眼，當時3個星期的林來瘋炫風，讓林書豪成為國際名人。

2012年起的7年，林書豪歷經6支球隊，效力過休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黄蜂、布魯克林籃網和亞特蘭大老鷹，2019年隨多倫多暴龍奪下NBA總冠軍。

儘管是第一個舉起歐布萊恩冠軍獎盃（Larry O'Brien Trophy）的亞裔美國人，林書豪對於因此獲得的媒體關注，與他心中自我實現的矛盾落差感到不安。

2019年8月沒有NBA球隊跟他簽約，林書豪前往中國發展、加盟北京鴨隊。林書豪把「林來瘋」視為苦痛的提醒、未竟的諾言，因未能自我超越，讓人記得更多。

然而，過去身為中國籃協的一員，林書豪住北京市區的華廈頂樓，出入練習場有豪華轎車接送，經常有粉絲追捧到旅館電梯口要求簽名。受到搖滾明星般的待遇，他自覺「超現實」。

林書豪表示，在中國獲得很多球迷支持、有精彩的生活，放棄那些回到美國，他坦承「有些人認為我瘋了」。

去年8月，CBA半決賽中他所屬的北京鴨隊被擊敗，他回到父母在美國的家中，隔離期間思索自己的未來，自問是否安於粉絲的熱愛在中國完成職業生涯，還是會一直後悔沒有再嘗試一次NBA？

林書豪和經紀人聯絡之後得知，回到NBA最快的方式是加入上一個球季有35位球員被徵召的G聯盟。

另外，去年他長期和加拿大多倫多一位生命教練對「林來瘋」進行創傷治療，敞開心扉談及超級明星的壓力、未能重演林來瘋價值的挫折，以及擔心他的歷史定位會永遠被不到一個月的林來瘋綁住的恐懼。

過程中，林書豪重新擁抱林來瘋現象是生命中一段特殊的時光、重要的個人成長，他向世界宣告亞洲人、亞裔美國人和任何其他被忽略的少數民族「也可以追求偉大」。但他不滿足於此，也沒有沈迷在中國的籃球名人光環，而是了解到他欠自己與粉絲一個故事，他想知道自己是否能成為另一個鼓舞人心故事的作者。

去年11月底，NBA自由球員交易開始時，他打電話給童年好友、也是勇士隊助理總經理拉科布（Kirk Lacob）請求面談。林書豪說，他為復出NBA做好準備。

距離上一次他參加G聯賽已是9年前。想要自我超越的林書豪說：「我真的相信自己是一名NBA球員，但我不是為了錢加入NBA，也不是為了影響力、名望或其他任何東西。我渴望能有所作為。」