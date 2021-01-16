NBA／哈登籃網首秀大三元 杜蘭特42分破魔術

哈登與杜蘭特合力攻下74分擊潰魔術。（歐新社）

哈登（James Harden）交易轉隊後首度登場亮相，16日對魔術比賽表現沒讓人失望，一掃最後幾場在火箭低潮，個人繳出32分、14助攻與12籃板，美中不足是也發生多達9失誤，終場就率隊以122：115摘下初登板勝。

最後5場在火箭有3場得分不到20分，以連3季榮登得分王寶座的哈登是不及格表現，他此役披上新東家戰袍也重拾身手。雷霆時代搭檔杜蘭特（Kevin Durant）本場表現甚至更勝一籌，但2人前3節雖合轟47分，魔術仍展現十足韌性。

魔術打完3節只微幅落後1分，比賽再來糾纏到最後倒數3分41秒，才由哈登連續4罰打破膠著，再來杜蘭特助攻布朗（Bruce Brown）命中底線3分，終於成功擺脫魔術，杜蘭特個人此役更猛攻42分，證明哈登存在不影響自己發揮。

其他數據方面，籃網除哈登與杜蘭特外，當屬哈里斯（Joe Harris）獲17分為佳，格林（Jeff Green）也有10分進帳；連續出賽的魔術部份，佛西維奇（Nikola Vucevic）挹注34分、10籃板與7助攻，新人安東尼（Cole Anthony）添16分、8助攻。