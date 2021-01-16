我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

NBA／哈登籃網首秀大三元 杜蘭特42分破魔術

體育新聞組／綜合報導
哈登與杜蘭特合力攻下74分擊潰魔術。（歐新社）
哈登與杜蘭特合力攻下74分擊潰魔術。（歐新社）

哈登（James Harden）交易轉隊後首度登場亮相，16日對魔術比賽表現沒讓人失望，一掃最後幾場在火箭低潮，個人繳出32分、14助攻與12籃板，美中不足是也發生多達9失誤，終場就率隊以122：115摘下初登板勝。

最後5場在火箭有3場得分不到20分，以連3季榮登得分王寶座的哈登是不及格表現，他此役披上新東家戰袍也重拾身手。雷霆時代搭檔杜蘭特（Kevin Durant）本場表現甚至更勝一籌，但2人前3節雖合轟47分，魔術仍展現十足韌性。

魔術打完3節只微幅落後1分，比賽再來糾纏到最後倒數3分41秒，才由哈登連續4罰打破膠著，再來杜蘭特助攻布朗（Bruce Brown）命中底線3分，終於成功擺脫魔術，杜蘭特個人此役更猛攻42分，證明哈登存在不影響自己發揮。

其他數據方面，籃網除哈登與杜蘭特外，當屬哈里斯（Joe Harris）獲17分為佳，格林（Jeff Green）也有10分進帳；連續出賽的魔術部份，佛西維奇（Nikola Vucevic）挹注34分、10籃板與7助攻，新人安東尼（Cole Anthony）添16分、8助攻。

上一則

NFL／矛盾大戰…羅傑斯2傳1衝球達陣 包裝工刺穿公羊

延伸閱讀

NBA／哈登坦言虧欠火箭：我欠休士頓一座冠軍

NBA／哈登坦言虧欠火箭：我欠休士頓一座冠軍
NBA／籃網三巨頭薪資 合計1億1480萬 可養5支球隊

NBA／籃網三巨頭薪資 合計1億1480萬 可養5支球隊
NBA／歐尼爾轟哈登：你為火箭做了什麼？

NBA／歐尼爾轟哈登：你為火箭做了什麼？
NBA／哈登去籃網 柯瑞：聯盟戰力版圖地震

NBA／哈登去籃網 柯瑞：聯盟戰力版圖地震

熱門新聞

哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34
林書豪正式加盟金州勇士的發展聯盟的聖塔克魯茲勇士隊，他感性發表了自己的加盟感想，並分享過去自己的信念。(取材自Instagram)

NBA／林書豪職涯回到原點：混小子學會不浪費生命

2021-01-14 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開