NFL／矛盾大戰…羅傑斯2傳1衝球達陣 包裝工刺穿公羊

面對公羊強悍防守，跑鋒瓊斯仍貢獻多達99碼和一次達陣。（Getty Images）

NFL季後賽 國聯分區賽，頭號種子包裝工展現聯盟頂級的進攻火力，四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）傳出兩次達陣，自己更貢獻一次衝球達陣，率隊瓦解聯盟頂級的公羊防守，32：18奪勝晉級國聯冠軍賽。

雙方都以射門得分開局後，包裝工在第二節展現傲人進攻火力；達陣區前先快傳頭號接球員亞當斯（Davante Adams）達陣。

隨後再次進逼達陣區，羅傑斯先假給球再假傳，教科書般的動作一氣呵成，自行衝球達陣；第三節包裝工跑鋒瓊斯（Aaron Jones）達陣也開張，領先來到最大分差的25：10。

但在第三節公羊也再度還以顏色，菜鳥跑鋒艾克斯（Cam Akers）七碼衝球達陣追到18：25的一個達陣差距。但來到第四節中段，公羊引以為傲的防守後衛疑似遭羅傑斯的假給球引誘上鉤，讓接球員勒澤（Allen Lazard）拉開空間，羅傑斯傳出他季後賽生涯最長的58碼達陣。

此役羅傑斯傳出296碼兩達陣，地面進攻同樣犀利，瓊斯貢獻99碼，全隊多達188碼讓公羊防守徹底潰堤。包裝工進攻鋒線成功箝制防守怪物唐諾德（Aaron Donald），讓羅傑斯也未被擒殺；包裝攻防守組則是送出四次擒殺，只讓高夫（Jared Goff）傳出174碼一達陣。

包裝工32：18獲勝，也獲得國聯冠軍賽的主場優勢；這是羅傑斯生涯第二次，在季後賽面對失分最低的球隊，率隊攻下超過30分。而且他連續八場季後賽出賽，都傳出一次以上達陣，追平NFL歷史。