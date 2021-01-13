NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

哈登被交易至籃網。（路透） 路透社

ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，休士頓 火箭隊終於同意將球星哈登（James Harden）送至籃網隊，與杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）組成超級三巨頭。

這是一次四方交易。火箭隊得到溜馬的歐拉迪波（Victor Oladipo）、騎士的艾克森（Dante Exum）、籃網的（Rodions Kurucs），以及2000年、2024年、2026年3個籃網的不受保護首輪選秀權、1個騎士得到公鹿不受保護的2022年首輪選秀權，還有2021、 2023、2025和2027年4個籃網不受保護的首輪選秀交換權。

籃網中鋒艾倫（Jarrett Allen）和普林斯（Taurean Prince）將被送往騎士。在送出歐拉迪波後，溜馬將獲得籃網後衛勒佛特（Caris LeVert）和第二輪選秀權。

這筆交易讓哈登如願以償加入他的首選交易目標。他將與雷霆隊前隊友杜蘭特團聚，再加上後場明星球員厄文，包括兩名前MVP在內的3大NBA 頂級球星齊聚一堂，將使籃網隊成為東區首強。

這是籃網隊首度擁有3位超級球星，也對初掌籃網教頭的奈許（Steve Nash）構成嚴厲挑戰，如何在三大攻擊發動機之間取得球權平衡，將成眾人觀察重點；更何況這3人上季才各自因類似的不愉快因離開前東家，在休息室內的相處之道頗堪玩味。