NBA／字母哥回歸 公鹿3人破20分轟垮魔術

字母哥（中）復出拿下22分，助公鹿贏得2連勝。（美聯社）

前一戰休兵的公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在11日公鹿客場對魔術的比賽中回歸，他上場27分鐘，16投8中拿到22分6籃板4助攻2阻攻，幫助球隊以121：99輕取魔術。公鹿贏得2連勝，戰績提升到7勝4敗。

除了安戴托昆波外，米道頓（Khris Middleton）拿下20分10籃板3助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）11分3籃板3助攻2抄截；替補的波提斯（Bobby Portis）持續優異表現，13投9中得到20分5籃板，富比士（Bryn Forbes）拿下14分。

第一節兩隊情勢一度膠著，公鹿在末段飆出一波7：0攻勢，以2分領先結束首節。第二節公鹿開始發力，奠定兩位數領先。上半場處於9分落後的魔術，第三節在葛登（Aaron Gordon）和安東尼（Cole Anthony）合拿18分的帶動下，逐漸追回分差，前三節打完雙方僅有4分差距。不過第四節公鹿先發和替補球員的攻勢全面開花，團隊命中率達到53.8%，並轟進6記三分球，比分迅速拉開，一度贏到25分之多。

魔術隊佛西維奇（Nikola Vucevic）拿下28分13籃板5助攻，葛登21分8助攻5籃板2阻攻；安東尼12分，貝肯（Dwayne Bacon）11分。

魔術在開季取得6勝2敗佳績後，近期苦吞3連敗。