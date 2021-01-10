NFL／四分衛傑克森衝球達陣 烏鴉復仇泰坦

傑克森狂奔136碼和一達陣，率領烏鴉復仇。（Getty Images）

烏鴉爽快復仇！去年季後賽 輸給泰坦，兩軍本季再次於季後賽交手，烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）狂奔136碼獲得一達陣，並且壓制泰坦王牌跑鋒亨利（Derrick Henry）至40碼，最終20：13晉級美聯分區賽。

泰坦第一節就靠著接球員布朗（A.J. Brown）的單手接球達陣開張，隨後取得10：0領先；但第二節傑克森靠著一己之力狂奔48碼達陣，之後雙方10：10戰平。第三節新人跑鋒多賓斯（J.K. Dobbins）再貢獻一個達陣，拉開到17：10。

本戰烏鴉針對例行賽全聯盟2027碼的明星跑鋒亨利卯足全力防守，他18次持球當中，有多達11次在起攻線上或後方就遭受撞擊，僅繳出40碼。

比賽末段烏鴉20：13僅領先一個球權，明星角衛彼得斯（Marcus Peters）距離比賽結束1分50秒時抄下坦奈希爾（Ryan Tannehill）的傳球，幫助烏鴉甜蜜復仇。

傑克森傳球179碼，衝球136碼喜獲生涯首場季後賽勝利，齊名卡普尼克（Colin Kaepernick）成為聯盟超級盃時代以來，唯二在季後賽單場衝球超過百碼又獲得達陣的四分衛。他的48碼達陣也是四分衛第二遠，僅次卡普尼克的56碼紀錄。

國聯方面，聖徒鎖死熊隊，熊隊全場七次棄踢，甚至比六次拿到第一檔進攻還多。雙方戰況較預期僵持，但聖徒靠著傷癒復出的明星接球員湯瑪斯（Michael Thomas）首節以接球達陣先馳得點，第三節跑鋒穆雷（Latavius Murray）接球達陣，第四節跑鋒卡馬拉（Alvin Kamara）再一衝球達陣，聖徒21：9晉級國聯分區賽。

國聯分區賽隊戰組合出爐，第一種子包裝工將對上第六的公羊；第三種子聖徒，將對上第五的海盜。聖徒海盜之戰，更是581次傳球達陣王布雷迪（Tom Brady）與571達陣排第二的布里斯本季第三度交手。

這場比賽，更將是NFL 史上首次由生涯達陣數前二的四分衛對決的季後賽。