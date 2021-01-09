NFL／比爾獵小馬 季後賽25年來首勝

比爾拿下暌違25年的季後賽勝利，四分衛艾倫（右）與隊友慶祝達陣。（美聯社）

美聯第二種子比爾在季後賽 外卡賽以27：24險勝第七種子小馬晉級分區賽，這也是比爾相隔四分之一個世紀，於1995年12月30日後，再度於季後賽取勝；國聯方面第三種子海鷹，意外以20：30敗給第六種子公羊。

上一次在季後賽拿下勝利，比爾以37：22打敗四分衛馬里諾（Dan Marino）領軍的海豚隊。此役雙方展開精采進攻大戰，本季傳球大幅進步的艾倫，傳出324碼與邊鋒諾克斯（Dawson Knox ）和隊上頭號接球員迪格斯（Stefon Diggs）連線達陣，自己更靠雙腿衝出54碼和1達陣。

根據歷史數據統計，24歲的艾倫成為NFL 史上最年輕，季後賽單場300碼且傳球成功率達70%的四分衛。

但下半場小馬老將四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）攻勢犀利，連續傳給帕斯考（Zach Pascal）和多伊爾（ Jack Doyle）完成達陣，一度只追到24：27的3分差，可惜最後的「萬福瑪莉亞」遭比爾守下，未能逆轉拿下勝利。

艾倫賽後表示：「自從比爾幫（Bills Mafia）能這樣慶祝，已經過了好長一段時間了。但這僅僅是一場比賽，很高興能有機會晉級，下周持續奮戰。」

國聯方面，海鷹進攻遭公羊頑強防守壓制，四分衛威爾森（Russell Wilson）神力不再，僅27傳11次成功；雖然與麥特卡爾夫（DK Metcalf）完成兩次達陣，但也丟出一次抄截遭公羊角衛威廉 斯（Darious Williams）直接帶回達陣區。

公羊菜鳥跑鋒艾克斯（Cam Akers）表現可圈可點，跑出131碼一達陣，接球更推進45碼。不過本戰公羊先發四分衛華福德（John Wolford）遭海鷹安全衛亞當斯（Jamal Adams）撞擊頭部緊急送醫，讓拇指受傷的原先發四分衛高夫（Jared Goff）回到場上應急。雖然傳球成功率50%不到，但在第四節傳給伍茲（Robert Woods）達陣，將比分拉開到30：13將海鷹打入谷底。

雖然最後麥特卡爾夫接獲第二次達陣，但已無力回天，海鷹20：30吞敗，NFL史上第三長的季後賽主場10連勝紀錄遭中斷被淘汰。