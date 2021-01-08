我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

MLB／道奇名人堂教頭拉索達辭世 享耆壽93歲

記者陳宛晶／綜合報導
生涯20年擔任洛杉磯道奇隊總教練，美國棒壇傳奇人物拉索達7日夜間過世，享耆壽93歲。 路透
生涯20年擔任洛杉磯道奇隊總教練，美國棒壇傳奇人物拉索達7日夜間過世，享耆壽93歲。 路透

名人堂教頭拉索達（Tommy Lasorda）7日傳出離世消息，享耆壽93歲。

拉索達已住院2個月，本周才剛出院，出院時的新聞並未證實他住院的原因，僅提到可能是心臟問題，卻在7日傳出過世，死因為心臟驟停。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明稿，感謝這位道奇傳奇教頭的貢獻，「拉索達是最偉大的教頭之一，他熱愛作為道奇一份子的人生，他的生涯從1949年擔任投手展開，但更因兩度帶領道奇奪冠、四度登頂國聯而為人所熟知。」

「他的熱情、成功、魅力和幽默感，讓他成為全球知名的人物，也帶動了棒球的成長。」曼弗瑞在文中提到，「拉索達歡迎來自墨西哥、多明尼加、日本、南韓與其他各地的球員加入道奇，讓棒球變得更茁壯、更多元。」

道奇所在的洛杉磯，亞裔人口眾多，也因此成為最早向亞洲市場涉獵的球隊之一，1993年正是在開拓亞洲市場的目的下，拉索達帶領道奇隊訪台獻技，與中職進行3場交流賽，道奇幾乎以大聯盟25人名單完整出征，星級非凡。

拉索達的投手生涯，在大聯盟留下0勝4敗、防禦率6.48，但擔任道奇教頭的21年，讓他成為傳奇人物，他在1996年正是因心臟病問題，決定退休，卸下教鞭後仍持續任職於道奇，人生已有71年奉獻給了這支球隊。

拉索達的教頭生涯累戰績1599勝1439敗，8度稱霸分區、4度國聯出線、2度拿下世界大賽冠軍，執教的前兩個完整賽季，就帶領道奇進入世界大賽，開啟了他傳奇的執教生涯。

道奇 心臟病 亞裔

上一則

不是回北京！林書豪證實簽約勇士G聯盟球隊

延伸閱讀

MLB官網點名王建民：有過名人堂級成績 見證時代演進

MLB官網點名王建民：有過名人堂級成績 見證時代演進
MLB／大都會新老闆 打包林多、卡拉斯科

MLB／大都會新老闆 打包林多、卡拉斯科
MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多

MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多
MLB／邦茲領跑名人堂選票 記者：今年沒人夠格

MLB／邦茲領跑名人堂選票 記者：今年沒人夠格

熱門新聞

中國籃球記者爆料，林書豪近期與前東家北京首鋼聯繫，有望可以重返中國CBA。(新華社)

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

2021-01-04 23:18
林書豪確定與勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士簽約。(取材自微博)

不是回北京！林書豪證實簽約勇士G聯盟球隊

2021-01-08 02:30
MLB大聯盟退役名投沙巴西亞（圖）回憶過往與「籃球飛人」喬丹在棒球場上的垃圾話往事。（Getty Images）

NBA／被問想三振詹皇還是喬丹？洋基沙胖：當然是他

2021-01-02 20:30
波士頓塞爾蒂克和邁阿密熱火兩隊，為國會衝突事件在賽前唱國歌時下跪。(美聯社)

國會騷亂 NBA球員教練：跟「黑人命也是命」衝突有別

2021-01-07 18:39
莎賓娜穿著禮服與父親合照。（取材自Instagram）

全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

2020-12-28 03:25
桃田賢斗出征曼谷前，PCR檢測陽性。（Getty Images）

震撼！球王機場確診 日本羽球國家隊臨時取消出征

2021-01-03 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工

川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工
香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人