不是回北京！林書豪確定簽約勇士G聯盟球隊
據知名籃球記者Shams Charania報導，華裔球星林書豪確定與勇士的G聯盟（G League）球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）簽約，繼續追尋NBA夢。
林書豪上個賽季為中國CBA的北京首鋼效力，並且率隊闖入到四強的行列。
本季林書豪選擇回到美國，謀求重返NBA的機會。之前中國記者賈磊爆料，林書豪願意在CBA第二階段結束後，重新加盟北京首鋼。但若林書豪簽約聖克魯斯勇士，也意味著他將徹底放棄重返CBA。
32歲的林書豪2010-11球季加入金州勇士後，展開他在NBA職涯，本季如果勇士有出現傷兵，就有機會將他從G聯盟升上NBA。
Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021
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