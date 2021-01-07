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不是回北京！林書豪確定簽約勇士G聯盟球隊

體育新聞組／綜合報導
知名記者爆料，林書豪確定與勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士簽約。(取材自Instagram)
知名記者爆料，林書豪確定與勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士簽約。(取材自Instagram)

據知名籃球記者Shams Charania報導，華裔球星林書豪確定與勇士的G聯盟（G League）球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）簽約，繼續追尋NBA夢。

林書豪上個賽季為中國CBA的北京首鋼效力，並且率隊闖入到四強的行列。

本季林書豪選擇回到美國，謀求重返NBA的機會。之前中國記者賈磊爆料，林書豪願意在CBA第二階段結束後，重新加盟北京首鋼。但若林書豪簽約聖克魯斯勇士，也意味著他將徹底放棄重返CBA。

32歲的林書豪2010-11球季加入金州勇士後，展開他在NBA職涯，本季如果勇士有出現傷兵，就有機會將他從G聯盟升上NBA。

林書豪籃球生涯就是從勇士開始。(本報資料照片)
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NBA 林書豪 勇士

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