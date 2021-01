不是回北京！林書豪確定簽約勇士G聯盟球隊

據知名籃球記者Shams Charania報導,華裔球星林書豪 確定與勇士 的G聯盟(G League)球隊聖克魯斯勇士(Santa Cruz Warriors)簽約,繼續追尋NBA 夢。

林書豪上個賽季為中國CBA的北京首鋼效力,並且率隊闖入到四強的行列。

本季林書豪選擇回到美國,謀求重返NBA的機會。之前中國記者賈磊爆料,林書豪願意在CBA第二階段結束後,重新加盟北京首鋼。但若林書豪簽約聖克魯斯勇士,也意味著他將徹底放棄重返CBA。

32歲的林書豪2010-11球季加入金州勇士後,展開他在NBA職涯,本季如果勇士有出現傷兵,就有機會將他從G聯盟升上NBA。

