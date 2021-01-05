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NBA／厄文高效率砍29分 籃網痛宰爵士34分

體育新聞組／綜合報導
上場30分鐘，厄文（右）就拿下29分。（路透）
上場30分鐘，厄文（右）就拿下29分。（路透）

NBA籃網隊在杜蘭特（Kevin Durant）必須隔離的情況下，厄文（Kyrie Irving）扛起進攻重擔，上場不到30分鐘19投12中包括三分球7投5中，高效率攻下29分6籃5助攻3抄截，帶領籃網從第一節就取得21分領先優勢，之後一路壓制對手。最終，籃網130：96痛宰爵士，結束近期的2連敗，勝率也重回5成。

厄文首節彈無虛發，7投全中包含4記三分球，個人獨拿18分；籃網開賽轟出23：5的猛烈攻勢，首節領先21分；爵士雖然在米契爾率領下試圖追分，但始終難以拉近比數，甚至輸到34分之多。

除了厄文，替補的勒佛特（Caris LeVert）拿下24分5助攻，本季首度擔任先發的艾倫（Jarrett Allen）更是9投8中，狂砍19分18籃板3抄截2阻攻，表現可圈可點；盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）得到11分，哈里斯（Joe Harris）回到板凳，拿到10分。

籃網團隊命中率高達55.9%，三分球也是36投14中；相較之下，爵士命中率僅38.8%，包括外線、籃板、助攻表現都遠不如籃網。

米契爾（Donovan Mitchell）22投10中，其中10罰8中，得到31分4籃板4助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）10分11籃板3助攻2阻攻，克拉克森（Jordan Clarkson）12分，奧尼爾（Royce O'Neale）10分5籃板。

厄文

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